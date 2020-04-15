Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак дал Коммерсанту интервью, которое в основном было посвящено последствиям от эпидемии коронавируса для электроэнергетической отрасли. Основные моменты изложены ниже.

> Минэнерго подготовило три сценария возможного развития событий в отрасли в условиях эпидемии. Оптимистичный сценарий предполагает, что энергопотребление в 2020 году упадет на 3,6% по сравнению с 2019 (во втором квартале ожидается падение на 8%, в третьем — на 4%, в четвертом — на 2%). Поскольку сокращение энергопотребления также влияет на спотовые цены на электричество, это дает основания ожидать падения выручки электроэнергетических компаний: спад по этому показателю может составить до 5%, а снижение "уровня оплаты" электроэнергии — до 15%.

> В рамках пессимистичного сценария ожидается, что по итогам 2020 года энергопотребление упадет на 8,2% (во втором квартале — на 10% относительно уровня годичной давности, в третьем — на 15%, а в четвертом — на 4%). В этом случае снижение выручки в отрасли может достичь 10% при 15%-м падении уровня оплаты.

> Шоковый сценарий (который, впрочем, рассматривается как "малореалистичный") предусматривает падение энергопотребления в 2020 году на 10,1% (во втором квартале — на 10%, в третьем и четвертом — на 15%). При таком развитии событий из-за сокращения объемов потребления и снижения спотовых цен на электроэнергию выручка электроэнергетических компаний, по оценкам Минэнерго, может упасть на 15%, а уровень оплаты — на 20%. В министерстве полагают, что дополнительная господдержка отрасли со стороны государства действительно будет необходима только в рамках третьего, шокового сценария.

> Еще до начала эпидемии коронавируса на энергопотребление уже значительно повлияла необычно теплая погода — в первом квартале, т. е. до принятия противоэпидемических мер, потребление электроэнергии упало на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

> Негативный эффект от снижения платежной дисциплины будет более ощутим для производителей тепловой энергии, которым тепловой сегмент обеспечивает 50% выручки. Среди освещаемых нами эмитентов к этой категории можно отнести Мосэнерго и ТГК-1.

> Производители алюминия и химической продукции увеличили потребление электроэнергии в период действия карантинных мер (соответственно на 2,5% и 5% по сравнению с докарантинным уровнем). Самое существенное сокращение зафиксировали производители других металлов (минус 4,1%) и автомобилестроительные компании (минус 13,3%). Население увеличило потребление электроэнергии на 5-7%, а это значит, что объем перекрестного субсидирования может возрасти.

> По всей вероятности, инвестиционные программы электроэнергетических компаний будут сокращены в части объемов, предусмотренных в программах технологического присоединения, т. е. главным образом это затронет Россети и частично РусГидро.

> Принципы индексации тарифов должны остаться неизменными. Это значит, что все дополнительные меры поддержки, которые должны применяться, будут финансироваться из бюджета.

Наше мнение. Если Евгений Грабчак имел ввиду выручку всего электроэнергетического сектора, то в рамках оптимистичного сценария последствия коронавируса для рублевой выручки можно оценить на уровне 200 млрд руб., а в рамках пессимистичного — на уровне 600 млрд руб. и выше. Мы по-прежнему считаем, что от ухудшения платежной дисциплины и снижения уровня оплаты потребителей больше всего пострадают сбытовой бизнес, поставщики тепла и сетевой комплекс, а не электрогенерирующие компании. Труднее всего придется производителям тепла. Неблагоприятный эффект будет менее выраженным для компаний, занимающихся исключительно генерацией электроэнергии.