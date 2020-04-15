Акции Amazon обновили исторические максимумы. Ожидания оживления в экономике на торгах 14 марта подтолкнули вверх бумаги, входящие в индекс широкого рынка, он вырос на 3,06%. Определяющим в текущей волне роста стали новости о решении обсудить подготовку к смягчению санитарных норм губернаторами 5 штатов. Лидеры роста среди крупных компаний стали Tesla (TSLA), + 9,05%, Advanced Micro Devices, (AMD), +7,83% и др.

Amazon (AMZN) прибавил за день 5,28%. Важнейшее сопротивление на уровне чуть ниже 2185 пунктов было пробито гэпом вверх на открытии торгов. Новым историческим максимумом котировок по крайней мере на сутки стал уровень $2292/акцию. Amazon упрочила свои позиции на третьем месте по капитализации в США, $1,14 трлн. Дороже инвесторы оценивают лишь Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT). А основатель Amazon Джефф Безос вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира.

Помимо очевидных успехов в основном бизнесе, интернет-ритейле, Amazon весьма успешно развивает сегмент облачных технологий. Рост квартальных прибылей компании Amazon считался одним из самых устойчивых на рынке. Компания Джефа Безоса не снижала темпов роста этого показателя со второго квартала 2017 года вплоть до второй половины 2019 г. Коэффициент P/E, отношение рыночной стоимости компании к её годовой прибыли достиг 100. В текущей ситуации неопределенности из-за распространения вируса это можно было бы расценивать как чрезмерный оптимизм инвесторов, однако ранее фиксировались и существенно большие значения коэффициента. Amazon оказался в числе тех ритейлеров, которые существенно нарастили продажи при доставке собственной и партнерской продукции. В период пандемии Amazon на 60 % удалось увеличить мощности по доставке продуктов. Мы видим эффект такого направления как Amazon Prime. На изменение условий доставки в рамках этого сервиса и её ускорение с трех дней до одного было вложено много средств. Глобальные расходы на транспортировку выросли в последнем квартале 2019 г на дополнительные $1,5 млрд. Ритейлер Amazon к этому кризису пришел готовым. Компания выйдет из него гораздо более сильной. Да, люди не станут заказывать через интернет так много, как они делали это во время пандемии, но многие привыкнут, останется много подписок, и выручка компании в течение следующего года, даже после вируса, все равно будет выше, чем до этого.

Позитивным сигналом для инвестсообщества стало и решение увеличить штат на 75 тыс. человек. С начала пандемии Amazon вынужден был потратить около $500 млн на расширение совокупного фонда оплаты труда. Компания набирает персонал также рекордными темпами. В 3 квартале 2019 года было взято на работу 100 тыс. человек. Расширение штата проходило и в течение последнего месяца, также на 100 тыс. человек. Возможно в текущем году число сотрудников по всем подразделениям превысит 1 млн.человек.

Amazon представит квартальный отчет 23 апреля. Но уже сейчас инвесторы отыгрывают ожидаемые сильные данные. Консенсус предполагает выручку в первом квартале в районе $72,5 млрд, а по итогам всего 2020 года — $334,14 млрд. И хотя с начала года бумаги подорожали на 23,6%, новой целью может стать уровень вблизи $2450/акцию. В то же время инвесторы должны ожидать и волны коррекции, т.к. рост за 2 дня торгов до 15 апреля составил 12%.