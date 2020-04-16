По итогам торгов в среду доходность 10-летних ОФЗ выросла на 9 б.п. – до 6,77% годовых. Доходность Russia`29 выросла до 3,02% (+10 б.п.). Давление на рынок оказало снижение спроса на риск на глобальных рынках на фоне слабой макроэкономической статистики, а также падение котировок Brent ниже 28 долл/барр.

Инвесторы опасаются, что объявленное сокращение добычи нефти ОПЕК++ на 15-20 млн барр/день не сможет стабилизировать рынок поскольку падение спроса будет более значительным.Так, МЭА сообщило, что ожидаемое сокращение спроса на нефть в апреле и мае составит 29 и 26 млн барр/день соответственно.

Также инвесторы отыгрывали слабые данные по розничным продажам и промпроизводству в США, которые оказались хуже ожиданий. Снижение розничных продаж в марте на 8,7% м/м оказалось самым сильным с начала наблюдений в 1992 г. Промпроизводство в марте сократилось на 5,4% (самое сильное падение с февраля 1946 г.). Ранее, агентство Moody`s ухудшило ожидания по экономике США, заложив в базовый прогноз ожидания по снижения ВВП по 2кв2020 г. на 10% и рост безработицы выше уровней в кризис 2008 г.

В условиях ухудшение рыночной конъюнктуры Минфин РФ на аукционе по размещению ОФЗ в среду решил удовлетворить большой объем заявок с существенной премией к уровню закрытия вторника. Минфин продал ОФЗ 26229 (погашение в ноябре 2025 г.) на 34,9 млрд руб. с премией по доходности к уровню вторника в размере 6 б.п. А также 10-летние ОФЗ-26228 на 62,1 млрд руб. с премией 10 б.п.

Пессимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики может привести к дальнейшему снижению цен российских облигаций. Ожидаем в ближайшие дни рост доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,77 — 6,85% годовых.