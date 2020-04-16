В 1 квартале 2020 г. продажи снизились на 11% г/г в каратах и на 10% г/г в долларах. Долларовая выручка от реализации алмазов составила 904 млн долл. против 1004 млн долл. в 1 квартале 2019 г. Цена реализации ювелирных алмазов в 1 квартале упала на 17% к/к до 123 долл. за карат. Несмотря на негативную конъюнктуру, продажи превысили производство, что привело к сокращению запасов на 6% к/к (с 22,5 до 21 млн карат). Уменьшение запасов должно оказать позитивное влияние на FCF в 1 квартале 2020 г. Наибольшее падение продаж пришлось на март — сокращение выручки составило 59% по сравнению с мартом 2019 г. Аналогичную динамику можно ожидать в апреле и мае.

Менеджмент прокомментировал текущую ситуацию следующим образом. Эпидемия привела к приостановке работы всех сегментов алмазной отрасли, однако улучшение ситуации в Китае станет ключевым драйвером поступательного перезапуска спроса.

Тем не менее, Индия, являющаяся центром мировой ограночной отрасли, объявила о продлении карантина до 3 мая. В феврале 2020 г. импорт неограненных алмазов в Индию вырос на 11% м/м, в то время как экспорт ограненных алмазов упал на 41% м/м. Индийские огранщики наращивают запасы сырья на фоне падения спроса на бриллианты и частичного сокращения производства из-за карантина. Но так долго продолжаться на может. Избыток запасов в гранильном секторе Индии привел к существенному замедлению спроса на алмазы в 2019 г. В 2020 г. ситуация может повториться.

Наша текущая рекомендация для акций АЛРОСА «Держать» с целевой ценой 68,3 руб. Мы закладываем наиболее негативный сценарий развития с продажами на уровне 33 млн карат и ценой реализации 120 долл. за карат в 2020 г.