День прошел по плану. А, может быть, даже и лучше. С самого начала было понятно, что накануне во вторник быки явно перестарались и рынок оказался локально перекупленным. Поэтому некоторое снижение котировок напрашивалось само собой. Но после выхода макроданных по розничным продажам за март месяц, которые показали жесточайшее падение на 8,7%, за рынок стало особенно тревожно. Фьючерсы на основные индексы отреагировали на это очень нервно и, естественно, негативно. И основная торговая сессия также открылась приличным гэпом вниз с последующим дальнейшим соскальзыванием к еще более глубоким отметкам. Пыталась добавить негатива и нефть, когда в самый разгар торгов вышли данные по ее запасам, продемонстрировавшие всем, что нефти «хоть залейся» — плюс почти 20 млн. баррелей за последнюю неделю. Короче, в какой-то момент некоторым могло показаться, что ситуация совсем АХОВАЯ и впору кинуть клич: "Спасайся, кто может!" Но — пронесло… И нефть остановилась в своем падении, и участники рынка к середине торгов немного успокоились и стали понемногу подбирать подешевевшие акции. Хотя покупки все же были очень осторожными и далеко не во всех секторах. Однако, позитив все же есть, поскольку в конечном счете индексы хоть и закрылись в красной зоне, но какой-то особой безнадёги не чувствовалось, и те 1,5 — 2 процента просадки воспринимаются просто как коррекция к предыдущему росту.

Если же взглянуть на вчерашние торги в отраслевом разрезе, то лучше всех дела шли в секторе медицины и здравоохранения. Да, здесь тоже без продаж не обошлось, но они были достаточно вялыми, а благодаря хорошей отчетности от компаний Johnson & Johnson (JNJ, +1,12%) и UnitedHealth Group (UNH, +4,13%) акции компаний, работающих в этом секторе в среднем подешевели совсем на чуть-чуть — менее чем на 1%.

Продолжили свой стремительный путь наверх акции компании из свежесформировавшегося в условиях всеобщей самоизоляции и социального дистанцирования сегмента под условным названием «Хлеба и зрелищ», куда входят акции мирового лидера онлайн-ритейлинга компании Amazon (AMZN, +1,07%), акции мирового лидера в области развлечений в интернете через потоковое TV — компании Netflix (NFLX, +3,19%), а также группа «товарищей», занимающихся разработкой и продажей видеоигр (ATVI, EA и TTWO). Как видим, компании этого сегмента чувствуют себя просто великолепно и останавливаться в своем росте пока не собираются.

Ну и еще по итогам вчерашних торгов, стоит отметить акции ведущих авиаперевозчиков American Airlines (AAL, +2,89%), United Airlines (UAL, +3,11%) и примкнувшей к ним под шумок компании Boeing (BA, +3,53%). Рост в этих акциях вызван активным обсуждением программ помощи этим компаниям. То, что им дадут денег, — это уже решено. Весь вопрос — сколько? И пока можно сказать только одно — денег будет много, и американские власти своих ведущих авиаперевозчиков точно в обиду не дадут.

Ожидания рынка 16 апреля

После вчерашней коррекции сегодня участники рынка намерены сделать паузу. По крайней мере такое желание четко просматривается на всех мировых рынках. Особого хайпа конечно нет — и с чего бы хайповать?— но все же на рынке явно преобладает всеобщее консенсусное мнение, что на коронавирусном фронте появился свет в конце тоннеля. Большей уверенности в этом способствуют сообщения, что одна страна за другой начали постепенно и пока очень осторожно смягчать условия самоизоляции и разрешать отдельным бизнесам возобновить работу. И если азиатские рынки сегодня торговались скорее нейтрально — где-то около нулевых отметок чуть в плюсе и чуть в минусе, то в Европе энтузиазма сегодня побольше, и все основные европейские индексы прибавляют к 14-00 мск от 0,7% во Франции до 1,5% в Италии. Главным вдохновителем европейского роста явилась канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель, которая объявила о том, что с понедельника начнут работать мелкие магазины, а с начала мая начнутся занятия в школах. Безусловно, многие относятся к этому пока очень настороженно, поскольку количество заболевших по-прежнему велико. Но в процентном отношении все же мы видим явный спад, и это многих вдохновляет.

На американском рынке день сегодня будет явно не простой. Главные события связаны с выходом макроэкономических данных по безработице и заявкам на новое строительство. Долгие годы на эти индикаторы никто не обращал внимание, так как там было настолько хорошо, что смысла интересоваться сколько новых обращений за пособием по безработице появилось за неделю 210 или 215 тысяч — точно не было. А сейчас счет идет уже не на тысячи, а на миллионы. Вот и сегодня аналитики ожидают более чем 5-ти миллионный прирост новых безработных. И это пугает! А вот строительство пока держалось на очень высоких уровнях. И что самое интересное, что и сейчас прогноз вполне благоприятен. Но… как мы могли убедиться за последний месяц, аналитики стали очень часто ошибаться и очень жестко ошибаться. Так что с этой стороны сегодня можно ждать крупных неприятностей. Может быть, именно поэтому участники рынка и проявляют осторожность. Фьючерсы на основные индексы хоть и торгуются в зеленой зоне, но стоят всего лишь на 0,5% выше нулевой отметки, что по нынешним высоко волатильными временам всего ничего — два 5-минутных «перехода».

Но отчаиваться точно не стоит. Умеренный оптимизм продолжает сохраняться, и скорее всего на рынке среди инвесторов будет преобладать мысль о закреплении на текущих уровнях. И в связи с этим желание раскачивать лодку постепенно будет угасать. Ну, нельзя же все время жить с волатильностью в 40%! Так можно вообще отбить у людей охоту к любому инвестированию.