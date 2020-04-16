Опубликованная вчера в США статистика промышленного производства и оборота розничной торговли оказалась существенно хуже ожиданий. Причиной рекордного спада производства и потребления, естественно, являются действующие в стране (и во всем мире) жесткие карантинные меры. А учитывая их продление, шансы на то, что данные за апрель будут лучше, невелики. Статистика первичных обращений за пособием по безработице, которая выйдет в США сегодня, скорее всего, продемонстрирует дальнейший стремительный рост. Фактически, за последний месяц американская экономика потеряла все рабочие места, созданные с момента окончания прошлой рецессии в 2009 г.

Согласно вышедшей на этой неделе отчетности американских банков, их отчисления на создание резервов на возможные потери по кредитам по сравнению с прошлым годом выросли в четыре–пять раз. Однако в реальности потери могут оказаться куда больше. В последнем выпуске Бежевой книги ФРС отмечается высокий спрос на кредитование как со стороны компаний, начинающих задействовать кредитные линии, так и со стороны населения, рефинансирующего ипотечные кредиты. В результате всего лишь за две последние недели объем обязательств по краткосрочным корпоративным кредитам и лизингу вырос на рекордные 500 млрд долл.

Вместе с тем нужно отдать должное регуляторам – по сравнению с прошлым кризисом они сработали гораздо более оперативно, а масштаб предложенных ими мер оказался поистине беспрецедентным. Совокупный объем запущенных в мире фискальных стимулов уже достиг 4,7% мирового ВВП, что более чем в два раза превышает соответствующий показатель во время прошлого кризиса. Первой реакцией финансово-экономических властей США, Великобритании и Европы на начало Великой депрессии 1930-х гг. было введение жестких мер бюджетной экономии, что было необходимо для сохранения системы золотого стандарта. Однако это оказалось ошибкой, на которую к тому же наложились действия ФРС, решившей ограничить предложение денежной массы, что поставило в крайне сложную ситуацию банковскую систему и экономику в целом. На этот раз все происходит по-другому. С начала вспышки COVID-19 ФРС, ЕЦБ и Банк Японии влили на рынки 2,76 млрд долл. – вдвое больше, чем во время прошлого кризиса. Балансы центральных банков наверняка продолжат расти, что в сочетании с так называемыми вертолетными деньгами в конечном итоге приведет к ускорению инфляции.

По последним данным, баланс ФРС составляет 6,1 трлн долл. Сегодня будет опубликован отчет ФРС H.4.1, в котором будет содержаться новая информация о размере баланса регулятора. ФРС абсорбирует большую часть растущей эмиссии казначейского долга США, в то время как дефицит бюджета США в процентном отношении к ВВП и уровень федерального долга продолжают расти. Чтобы предотвратить повышение доходностей UST, ФРС вполне может ввести контроль над кривой доходности. В долгосрочной перспективе это может привести к ослаблению доллара, что окажет давление на его статус ведущей резервной валюты. Это, в свою очередь, вызовет рост цен на золото, отражающий опасения инвесторов относительно ослабления бумажных валют и повышения инфляции в случае запуска пресловутого печатного станка. Стоит отметить, что у доллара есть 15-летний цикл от пика до пика, и если он остался неизменным, то его нижняя точка будет достигнута в 2026–2027 гг. – как раз накануне следующего финансового кризиса, который (также при условии сохранения 10-летнего цикла) должен будет разразиться в 2030 г.

С наступлением Великой депрессии Великобритания и США первыми отказались от золотого стандарта, который способствовал дефляции и экономическому спаду. Однако это не помогло предотвратить повторную рецессию в США в 1937 г., когда безработица в стране превысила уровни, наблюдавшиеся во время вступления Рузвельта в должность президента США в 1932 г. Возвращение США к полной занятости произошло только в начале Второй мировой войны.

Напомним, после финансового кризиса 2008–2009 гг. крупнейшие экономически развитые страны так и не смогли вернуться к докризисным темпам роста ВВП. Какова вероятность, что после пандемии коронавируса они выйдут хотя бы на уровни, которые мы видели в последние годы? Не исключено, что им, как в свое время Японии, придется пройти через «потерянные десятилетия», для которых характерна тенденция к снижению потенциального ВВП, производительности труда и инвестиций, а также рост зависимости финансовой системы от постоянных интервенций со стороны регуляторов. Этот период будет лишь очередной фазой финансового цикла взлетов и падений, при котором сама политика центробанков способствует избыточной долговой нагрузке. В таких макроэкономических условиях рано или поздно появляются зомби-банки и зомби-компании.

Правительства многих стран рассматривают возможность «приоткрытия» своих экономик, поскольку в противном случае начинающаяся рецессия, которую уже называют самой глубокой за период после Второй мировой войны, может расшириться до масштабов Великой депрессии. Некоторую надежду дают сообщения о том, что уровни заболеваемости и смертности от коронавируса в США, Великобритании и еврозоне приближаются к пику и вскоре начнут снижаться. Если эта тенденция подтвердится, страны смогут ослабить карантинные меры уже через несколько недель, а не месяцев.

МВФ на этой неделе подпортил настроение инвесторам своим прогнозом падения мирового ВВП на 3% по итогам 2020 г. По оценке фонда, еврозона покажет снижение реального ВВП на 7,5%, что, помимо прочего, обусловлено малоэффективными мерами фискального стимулирования, принятыми Евросоюзом. К слову, по этой же причине доходности гособлигаций Италии вновь сильно выросли.

Завтра выходит статистика ВВП Китая за 1к20, которая, как ожидается, будет выглядеть слабо. В целом за 2020 г. рост ВВП КНР прогнозируется на уровне всего 1,2%. Некоторые экономические индикаторы свидетельствуют о постепенном росте деловой активности, однако речь идет не более чем о 70–80% существующих мощностей. Тем временем Народный банк Китая на этой неделе понизил одну из основных процентных ставок до нового минимума, а последние данные по денежной массе КНР указывают на то, что совокупный объем социального финансирования (наиболее широкий индикатор кредитной активности в стране) находится на рекордно высоком уровне. Также нельзя исключать вероятность девальвации китайского юаня, которая может привести к отказу от привязки гонконгской валюты к доллару США.

МВФ в своих последних расчетах прогнозирует V-образное восстановление Китая и других ведущих экономик в 2021 г. Однако восстановление цепочек поставок и производства потребует времени. Непростой задачей является и восстановление объемов мировой торговли, которые, по оценкам МВФ, в этом году снизятся на 11%, учитывая рост протекционизма и усиление антиглобалистских настроений. Для потребителей на первый план, скорее всего, выйдет восполнение сбережений и погашение кредитов, в то время как некоторые предприятия могут сократить численность персонала.

Инвесторам остается надеяться, что беспрецедентное смягчение монетарной и фискальной политики принесет свои плоды, не позволив нынешней экономической рецессии превратиться в депрессию. Инвесторы не станут «плевать против Федрезерва» и продолжат «покупать то, что покупает ФРС». Ценой же обеспечения благоприятного исхода для экономики и финансовой системы могут стать увеличение размера долга и потенциальное повышение инфляции до значительно более высокого уровня. Наихудшим исходом стало бы развитие ситуации по «японскому» сценарию, включающему низкие темпы роста, дезинфляцию и сочетание таких, казалось бы, несочетаемых вещей, как огромный долг (в Японии он уже составляет 250% ВВП) и нулевая доходность гособлигаций.