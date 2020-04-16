Число заявок на пособия по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 апреля, составило 5,25 млн, что оказалось на 1,37 млн ниже исторических рекордов прошлых двух недель. При этом консенсус предполагал значение на уровне 5,1 млн. Наиболее активный рост — на 925 тыс. зафиксирован в Калифорнии. Показатель отражает негативные экономические последствия эпидемии коронавируса и остается на высоком уровне по сравнению с историческими данными: так, во время кризиса в 2008-2009 годов количество заявок на пособие не превышало 700 тыс.

В быстроменяющихся условиях выходящие еженедельно данные позволяют оперативнее оценить степень воздействия эпидемии коронавируса на экономику.

Таким образом, за последние четыре недели количество заявок по безработице превысило 22 млн. Для сравнения: с момента окончания предыдущей рецессии в июне 2009 года экономика США прибавила 21 млн рабочих мест. Тогда за полтора года рецессии экономика США потеряла более 7 млн рабочих мест, что почти в три за меньше, чем показатели последнего месяца. Подобный беспрецедентный скачок отражает глубину экономического шока. По итогам апреля уровень безработицы ожидается в пределах до 13-15%, тогда как максимальное значение в 2009 году не превысило 10%.

Одной из возможных причин снижения числа заявок больше чем на 1 млн стал запуск программы помощи малому и среднему бизнесу объемом в $350 млрд. Данные средства государство обязывает направить на зарплаты работникам сферы МСБ, что призвано уменьшить количество потенциальных безработных. В то же время ожидается, что уже сегодня, по прошествии менее двух недель с момента запуска программы, все $350 млрд будут израсходованы. Следовательно, для предотвращения дальнейшего ухудшения условий на рынке труда власти могут пойти на расширение программы поддержки. Уже обсуждается новый пакет помощи объемом $250 млрд, но условия до сих пор не согласованы в Конгрессе. Демократы настаивают на расширении поддержки системы здравоохранения, а республиканцев считают, что стоит ограничиться помощью лишь малому бизнесу. Очередной рост числа заявок по безработице может ускорить согласование очередного пакета субсидий, призванных уберечь экономику от более продолжительного спада чем в 2008-м и способствовать быстрому восстановлению.