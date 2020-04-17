Чистая выручка группы за 1К20 выросла на 15.9% г/г (против +11.0% г/г в 4К19) и составила 468.5 млрд руб. Рост чистой розничной выручки Пятерочки и Перекрестка составил 17.4% и 21.3% соответственно. Выручка торговой сети Карусель снизилась на 18.8% в связи с передачей двух магазинов под управление сети Перекресток и закрытием 16 гипермаркетов. Рост LFL-продаж заметно ускорился кв/кв до 5.7% с 2.3%. В 1К20 магазины, работающие под брендом Пятерочка, продемонстрировали заметный рост среднего чека и LFL-трафика кв/кв — на 1.8% и 4.2% соответственно (против 0.1% и 1.9% в 4К19). Средний чек в магазинах сети Перекресток вырос на 4.4% (против 2.7% в 4К19), в то время как прирост LFL-трафика снизился до 1.4% против 3.1% в 4К19. Динамика LFL- продаж в сети Карусель несколько улучшилась, однако осталась в отрицательной зоне. Общее число магазинов X5 достигло 16 658, при этом рост торговых площадей замедлился в 1К20 до 11%. С введением в действие карантинных мер заметно вырос поток заказов с экспресс-доставкой на онлайн-платформе Perekrestok.ru, превысив 8 700 в день в пиковые дни, 10 000 заказов в день в онлайн-магазине Пятерочка.

Наше мнение. X5 представила сильные результаты, которые отчасти объясняются аномальным спросом, вызванным стремлением потребителей запастись продуктами в условиях эпидемии. Несмотря на то, что рост LFL-трафика в магазинах, отдаленных от жилых районов, оказался под давлением из-за режима самоизоляции, в первых месяцах 1К20 именно общий рост LFL-трафика стал основным драйвером роста LFL-продаж. Тем не менее, в последующие месяцы этого года темпы роста продаж могут замедлиться. Мы также отмечаем значительный рост объемов онлайн-заказов с доставкой. Эта тенденция ускорилась на фоне эпидемии COVID-19 и поможет потребителям скорректировать свои привычки в долгосрочной перспективе. Публикация финансовых результатов за 1К20 ожидается 24 апреля.