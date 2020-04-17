Спрос на российские облигации был поддержан восстановлением оптимизма на мировых рынках
В четверг рынок ОФЗ отыграл потери, понесенные в среду. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 8-12 б.п. Доходность 10-летнего бенчмарка снизилась до 6,64% годовых. Российские евробонды вчера также выросли в цене. Доходность Russia`29 снизилась до 2,98% (-4 б.п.).
Спрос на российские облигации был поддержан восстановлением оптимизма на мировых рынках на фоне оказываемой властями монетарной и бюджетной поддержки. Сегодня покупки рублевых облигаций могут продолжиться. Улучшению настроений инвесторов способствуют новости о планах США постепенно снимать ограничения работы отраслей, приостановленных с целью сдерживания распространения коронавируса. Однако рост спроса на риск ЕМ пока остается неустойчивым. При ценах на нефть в диапазоне 28-32 долл за баррель Brent вряд ли 10-летние ОФЗ смогут уйти в доходности ниже 6,6% годовых.
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