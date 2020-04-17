Падение продаж на 10% год к году. Как сообщила вчера Группа АЛРОСА (ALRS RX – без рекомендации), в 1 кв. 2020 г., компания, по предварительным данным, продала алмазов на 904 млн долл. Это на 10% ниже выручки от продажи алмазов в 1 кв. 2019 г. и почти столько же, сколько было продано в слабом 4 кв. 2019 г. Основная часть продаж (818 млн долл.) пришлась на алмазное сырье, а выручка от продажи бриллиантов составила 23 млн долл.

В 2020 г. ожидается сокращение добычи. За квартал АЛРОСА добыла 8 млн карат алмазов, что соответствует росту на 2% год к году, однако квартал к кварталу добыча упала на 9% из-за сезонных факторов, а также, видимо, из-за того, что в текущем году компания планово сокращает добычу. В то же время объем продаж алмазов за отчетный период, по предварительным данным, вырос на 15% по сравнению с 4 кв. 2019 г. до 9,4 млн карат, поскольку в первой половине квартала спрос на алмазно-бриллиантовую продукцию увеличился. Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества составила лишь 123 долл./карат за квартал, то есть осталась на уровне 1 кв. 2019 г. и сократилась на 17% квартал к кварталу. В результате общая выручка от продаж оказалась ниже, чем в 4 кв. 2019 г. Основное падение продаж в 1 кв. 2020 г. пришлось на март, когда компания сократила их на 59% год к году и 56% месяц к месяцу до 152,8 млн долл. вследствие резкого снижения мирового спроса на продукцию в связи с остановкой производства из-за эпидемии коронавируса. Превышение объема продаж над добычей позволили компании немного уменьшить запасы, существенно выросшие в прошлом году, однако их уровень все еще превышает полугодовой объем производства Группы АЛРОСА и составляет 21,1 млн карат. В связи с этим компания планирует сократить добычу в текущем году до 34,2 млн карат с 38,5 млн карат в 2019 г. Среднесрочные перспективы рынка алмазной продукции остаются неопределенными и зависят от входа в первую очередь таких экономик, как Китай, Индия и США, из ограничительных мер, обусловленных карантином. С учетом того, как развивается ситуация с пандемией, вероятно, и второй квартал для компании будет достаточно слабым.

Финансовое положение позволяет выплатить дивиденд за 2019 г. Долговая нагрузка компании (Чистый долг/12М EBITDA) на конец 2019 г. находилась на уровне 0,7. Согласно дивидендной политике, если коэффициент Чистый долг/EBITDA попадает в в интервал 0,0 – 1,0, рекомендуемая сумма годовых дивидендов составляет от 70% до 100% свободного денежного потока за отчетный период, или 33,6–48 млрд руб. в данном случае. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за 6 мес. 2019 г. в объеме 28,3 млрд руб., компания может направить на дивиденды от 5,3 млрд руб. до 19,7 млрд руб., что соответствует размеру дивиденда от 0,72 до 2,7 руб./акция и текущей доходности от 1,2% до 4,5%. Ожидается, что рекомендация по размеру итогового дивиденда будет сформулирована Наблюдательным советом на следующей неделе.