Выручка в 1 кв. 2020 г. возросла на 15,9% год к году. Вчера X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ) опубликовала операционную отчетность за 1 кв. 2020 г. Рост выручки ускорился на 4,9 п.п. относительно предыдущего квартала под влиянием пандемии коронавируса и, в меньшей степени, календарного фактора. В частности, общая выручка компании увеличилась на 15,9% (здесь и далее – год к году) до 468 млрд руб. (7,0 млрд долл.). При этом сегмент «Пятерочка» показал рост продаж на 17,4% до 370 млрд руб. (5,4 млрд долл.), а выручка подразделения «Перекресток» увеличились на 21,3% до 80,6 млрд руб. (1,2 млрд долл.). Карусель в то же время показала падение продаж на 18,8% год к году до 17,8 млрд руб. (363 млн долл.). В течение квартала рост выручки ускорялся с 12,5% в январе до 14,8% в феврале и 20,0% в марте.

Темпы роста сопоставимых продаж увеличились. В 1 кв. 2020 г. рост выручки X5 по-прежнему обеспечивался как расширением торговой сети, так и хорошей динамикой сопоставимых продаж, которая улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом. Сопоставимые продажи с учетом корректировки на фактор високосного года выросли на 5,7% по компании в целом (против 2,5% в предыдущем квартале) и на 6,1% в сегменте «Пятерочка» и на 5,9%в сегменте «Перекресток» в частности. При этом покупательский поток в целом по компании вырос на 3,7% (в том числе на 4,2% в сети «Пятерочка» и на 1,4% в сети «Перекресток»), а средний чек увеличился на 1,9%. Торговая сеть компании выросла на 361 магазин. Общее количество магазинов составило 16 658, в том числе 15 739 магазинов «Пятерочка» и 846 магазинов «Перекресток». Торговая площадь увеличилась на 11% до 7 327 000 кв. м.

Большая доля магазинов формата «у дома» является преимуществом. Торговые сети, работающие в продовольственном сегменте, в нынешних условиях сталкиваются с существенно более низкими рисками по сравнению с компаниями непродовольственной розницы. При этом дополнительным преимуществом X5 Retail Group является значительная доля формата магазинов «у дома» и лидирующее положение на рынке. Основными же рисками, на наш взгляд, являются рост административного давления, усложнение логистики и ограниченная возможность переносить на потребителей издержки, возникающие в связи с эпидемией COVID-19.