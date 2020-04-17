Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал стабилизацию против доллара и евро после нескольких дней сильного коррекционного укрепления. В итоге обе резервные валюты остались неподалеку от минимумов с начала — середины марта 72,6 рубля и 79,5 рубля соответственно.

Основным фактором курсовой динамики рубля оставались колебания рынка нефти после напряженных переговоров и достижения-таки соглашения членами ОПЕК+ и примкнувших к ним нефтепроизводителей из G20. Колебания аппетита к риску на мировых фондовых площадках также задавали тон динамике рубля.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 30 копеек до уровня 74,1 рубля, евро снижался на 15 копеек до 80,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась в районе 2,1 тысячи.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ

В начале недели рубль по инерции продолжил укрепляться, отыгрывая новости с нефтяного рынка. ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты уровни в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Президент США Дональд Трамп вечером дал импульс к росту котировок, заявив, что ОПЕК+ (опираясь на остальных нефтепроизводителей из G20) стремится сократить поставки на мировой рынок 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Такой результат намного ускорит восстановление нефтяной промышленности по мере возвращения мира к нормальной работе после пандемии коронавируса, заявил он в понедельник.

В то же время, последние события на рынке "черного золота" раскачали нефтяные качели. Падению котировок способствовали оценки МВФ, резко понизившего прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020-2021 годы. Прогноз на 2020 год был понижен на 22,42 доллара по сравнению с январским — до 35,61 доллара за баррель. В 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается на уровне 37,87 доллара (на 20,16 доллара ниже предыдущего прогноза).

В итоге в середине недели "медведи" перешли в активную контратаку по всем фронтам. Баррель марки Brent провалился ниже психологически значимого уровня 30 долларов.

"Помогло" Международное энергетическое агентство (МЭА), согласно которому падение спроса на нефть в среднем в текущем году составит рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА ожидает падения спроса на 26 миллионов баррелей в сутки в мае и на 15 миллионов баррелей в июне.

Игроки мировых фондовых рынков падением индексов отыгрывали слабые макроэкономические данные, в которых стали проявляться негативные последствия распространения коронавируса.

В частности, розничные продажи в марте в США показали максимальное падение в месячном выражении — на 8,7% при прогнозе снижения на 8%. Промпроизводство в США в марте снизилось на 5,4% к февралю против ожидаемого снижения на 4%, падение стало рекордным с января 1946 года. МВФ оценил падение мирового ВВП в 2020 году в 3% или более. Это самое сильное падение со времен Великой депрессии в 1930-х годах.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели прошло в попытках рубля скорректироваться вверх против основных резервных валют. Коррекция нефтяных цен после двух дней обвала — в общей сложности почти на 13% поддержала курс российской валюты. "Быки" воспользовались тем, что отошли на второй план страхи по поводу резкого снижения глобального спроса на нефть и исчерпания объёмов хранилищ в мире в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.

Инвесторы позитивно восприняли заявлениями президента США Дональда Трампа о постепенном снятии карантина в стране. Его администрация советует переходить к снятию ограничений в три этапа, по мере того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, рынки воодушевились медицинскими новостями. Специалисты Чикагского университета медицины отметили быстрое выздоровление у 125 пациентов с COVID-19, принимавших в рамках клинического испытания экспериментальный препарат Gilead (GILD).

В итоге, есть надежда на стабилизацию рубля около достигнутых уровней. Тем более, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила планы смягчать денежно-кредитную политику, что поддержит спрос на рублевый госдолг. На заседании регулятора в следующую пятницу вопрос снижения ключевой ставки будет основным, подчеркнула она.