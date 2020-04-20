За 1К20 объемы реализации недвижимости снизились на 25% г/г до 126 тыс. кв.м, в стоимостном выражении — на 10% г/г до 18 млрд руб. Средняя цена метра жилья выросла на 18% г/г. Денежные поступления снизились на 26% г/г до 17.6 млрд руб. Продажи в столичном регионе упали на 31% г/г до 59 тыс. кв. м, в стоимостном выражении — на 13% до 10.1 млрд руб., при этом средняя цена кв. м жилья составила 207 тыс. руб. (+36% г/г). В Санкт-Петербурге новые продажи сократились на 18% г/г до 67 тыс. кв. м, в стоимостном выражении — на 7% до 7.8 млрд. руб. со средней ценой квартиры 132 тыс. руб. за кв. м (+5% г/г). Одновременно с публикацией отчета о результатах деятельности компания провела телеконференцию, в ходе которой прокомментировала текущую ситуацию на рынке и ранее представленные финансовые результаты за 2019 по МСФО. Руководство компании отметило, что не видит причин для отмены дивидендов за 2019, но данный вопрос будет обсуждаться в июле перед годовым собранием акционеров.

Наше мнение. Представленные результаты пока не отражают влияние карантинных мер, а наблюдаемое падение объемов продаж г/г объясняется эффектом высокой базы прошлого года. Телеконференция произвела на нас положительное впечатление — компания в целом располагает достаточным запасом ликвидности для прохождения текущей турбулентности, а обратный выкуп и возможные солидные дивиденды могут удержать акции от дальнейшей коррекции. Однако мы сейчас по-прежнему осторожны в оценке девелоперов, ожидая значительного падения показателей продаж в секторе в ближайшие месяцы.