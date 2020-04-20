Стабильные депозиты и ликвидность. Группа Тинькофф (TCS LI – ПОКУПАТЬ) в пятницу опубликовала некоторые оперативные данные и оценки. В частности, группа сообщила, что депозиты за март практически не изменились и пока стабильны в апреле (для сравнения, в феврале розничные счета прибавили около 4% за месяц). Денежные средства и эквиваленты банка в совокупности с казначейским портфелем тоже сильно не изменялись, оставаясь вблизи 180 млрд руб. (это покрывает более 40% всех срочных и текущих счетов на конец 2019 г., или около двух третей всех текущих счетов).

Запас по капиталу выдержит рост стоимости риска более чем вдвое. По текущей оценке банка, стоимость риска в 2020 г. может более чем вдвое превысить показатель 2019 г. (8,5% по МСФО) без нарушения нормативов по достаточности капитала. Для сравнения, в 2014 г. показатель по МСФО составлял около 18%, в 2015 г. – около 15%, но бизнес в тот период отличался намного меньшей диверсификацией (в частности, портфель обеспеченных кредитов с более низкой стоимостью риска начал активно прирастать только в прошлом году). Банк принял более консервативный подход в части предоставления новых кредитов и не выдает вторые кредиты уже существующим заемщикам. Также группа оценила, что на каждый 1% клиентов, получивших кредитные каникулы, приходится негативный эффект для месячного процентного дохода примерно в 40 млн руб. (в годовом выражении эквивалентно 0,4% процентного дохода за 2019 г.). При этом ЦБ даст послабления в части резервирования для учета по РСБУ. В пятницу Центробанк также разрешил не применять повышенные надбавки для риск-весов по реструктурированным кредитам физлиц с 1 марта по 30 сентября.

Решение по дивидендам будет приниматься на ежеквартальной основе. При этом банк, отмечая существенный запас по достаточности капитала к регулятивным минимумам, не планирует менять дивидендную политику (предполагает выплату до 30% квартальной чистой прибыли), но будет принимать решение по размеру выплат на ежеквартальной основе. На 1 марта достаточность капитала Н1.1 составляла 8,7% (минус 10 б.п. за месяц и минус 80 б.п. с начала года), Н1.2 – 11%, Н1.0 – 12,4%, для капитала 1-го уровня показатель должен повыситься еще примерно на 140 б.п. за счет аудита прибыли. Мы полагаем, что по итогам 1 кв., учитывая достаточно высокую неопределенность глубины и продолжительности кризиса, дивидендные выплаты будут минимальными или отсутствовать, но более важным фактором для бумаг будет динамика качества активов, а также общая рыночная и экономическая конъюнктуры.