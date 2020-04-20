Продажи снизились на 10% до 18 млрд руб. В пятницу Группа Эталон (ETLN LI – без рекомендации) опубликовала операционные результаты за 1 кв. 2020 г. В первом квартале объемы продаж недвижимости сократились год к году на 25% до 126 тыс. кв. м в натуральном выражении и на 10% до 18 млрд руб. в денежном выражении. Объем поступления денежных средств также снизился – на 26% до 17 млрд руб. При этом средняя цена реализации жилой недвижимости увеличилась на 18% до 165 тыс. руб./кв. м. Объем введенной в эксплуатацию недвижимости вырос на 156% до 89 тыс. кв. м. Доля продаж с использованием ипотеки в 1 кв. 2020 г. составила 36% (по сравнению с 35% в 4 кв. 2019 г. и 37% в 1 кв. 2019 г.).

Компания сосредоточится на максимизации свободной денежной ликвидности. В текущих условиях приоритетом компании становится поддержание ликвидности, что среди прочего будет включать оптимизацию офисных площадей, пересмотр условий агентских соглашений, а также меры по контролю расходов на персонал. Менеджмент также ожидает поступления денежных средств в результате перевода платежей покупателей по программам рассрочки в ипотеку. Компания не отказывается от ранее объявленной программы выкупа до 10% собственных акций, но для ее реализации могут быть использованы инструменты, предусматривающие отложенный платеж (total return swap). Годовое собрание акционеров группы может быть перенесено на август, а рекомендации по дивидендам совет директоров даст в июле.

Операционная отчетность еще не полностью отражает сокращение спроса в условиях пандемии, которое проявится в полной мере в текущем квартале. Помимо ослабления потребительского спроса, сейчас в условиях распространения эпидемии реализовались отраслевые риски, связанные с обеспечением непрерывности производственных процессов в строительстве, где задействовано большое количество рабочих. Остановка строительных работ в Москве и Московской области (после приобретения Лидер-Инвеста доля продаж Группы на этом рынке в 1 кв. 2020 г. составляла 57% в денежном выражении), а также введенные ограничения на перемещение людей оказывают негативное влияние как на спрос, так и на предложение на рынке недвижимости.