В понедельник инвесторы продолжили покупать рублевые облигации, отыгрывая ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 11 – 15 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ вернулась к 6,20% годовых, 2-летних – к 5,53% годовых. Если ЦБ РФ на заседании 24 апреля снизит ставку сразу на 50 б.п. – до 5,5%, то закрепление ОФЗ на текущих уровнях выглядит справедливым. Если же снижение ставки составит 25 б.п., то кривая ОФЗ может скорретироваться вверх на 20-30 б.п. Снижение цен на нефть, риски ослабления рубля и рост дефицита федерального бюджета пока не дают поводов для устойчивого роста котировок рублевых облигаций.

Доходность Russia`29 в понедельник выросла до 3,02% (+3 б.п.) годовых. Продажи суверенных евробондов распространились на большинство развивающихся стран. 10-летние евробонды ЮАР, Бразилии, Колумбии вчера выросли в доходности на 5-6 б.п., Мексики – на 15 б.п. Сегодня на фоне снижения аппетита к риску на глобальных рынках доходность Russia`29 может вырасти до 3,05 – 3,10% годовых.