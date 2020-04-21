На вчерашних торгах майским фьючерсом на американский сорт нефти West Texas Intermediate (WTI) котировки ушли в минус и достигали отрицательного значения в —37 долл. Таким образом, владельцы нефти готовы были доплачивать лишь бы избавиться от “нефтяных бочек”, т.к. приближается последний день торгов майского фьючерса, и других шансов его перепродать может не остаться. Видимо, эту конкретную нефть практически невозможно было сбыть, а трейдеры, которые рассчитывали перепродать купленные ранее объемы, не готовы хранить их до лучших времен. Стоит отметить, что июньский фьючерс на WTI торгуется на уровне 20 долл./барр., а на вчерашних торгах его котировки упали всего лишь на 3 долл. Ситуация также более стабильна и на европейском рынке. Так, спотовые котировки Brent закрылись вчера на уровне 19 долл./барр., а июньский фьючерс торгуется на уровне 19,5 долл./барр. Российская нефть марки Urals и вовсе немного прибавила в цене (+1%) и закрылась на вчерашних торгах на отметке в 18,4 долл./ барр.

Таким образом, ситуация отрицательных котировок пока касается только отдельных контрактов на американский сорт нефти. Но стоит отметить, что сильный провал майских фьючерсов мы можем наблюдать и в торгах Brent. Небывалый дисбаланс на рынке нефти из-за мер по ограничению распространения коронавируса остается основной причиной падения нефтяных котировок. На рынке возникают опасения по поводу возможности физически накапливать производимые объемы, так как хранилища близки к переполнению. Тем не менее, в том же нефтяном хабе в Кушинге (Cushing) хранилища все еще не достигли своего пика. По данным Bloomberg, на 10 апреля запасы составляли 55 млн барр., тогда как активные мощности по хранению составляли 76 млн барр.

Мы полагаем, что цены на нефть могут продолжить снижение из-за “изоляции” спроса. Страны ОПЕК+ продолжают добывать максимальные объемы нефти, т.к. сделка начнет действовать только с мая. Т.е. текущие произведенные объемы попадут на рынки Европы и США только в мае, когда будут подходить к экспирации следующие фьючерсные контракты, и заполненность хранилищ действительно может приблизиться к пиковым значениям.