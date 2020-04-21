Вчера ЦБ опубликовал отчет об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях. Опрос проводился 1-20 апреля и уже захватывает острую фазу кризиса. Форма представления данных поменялась: из-за мер самоизоляции ФОМ не проводил обычный опрос (90-ую волну), заменив его телефонным интервью, из-за чего некоторые важные показатели (например, уровень ожидаемой инфляции и индекс потребительской уверенности) не представлены в отчете. ФОМ также обратил внимание на то, что данные, представленные в отчете, не сопоставимы с предыдущими отчетами, поэтому мы прокомментируем лишь важные, на наш взгляд, моменты.

1) Фиксируется заметный рост инфляционных ожиданий (без конкретных количественных оценок уровня) – в том числе из-за ажиотажного спроса. Его причины в основном состоят в формировании запасов товаров первой необходимости, а также товаров, которые планировалось купить в будущем. Интересно, что «инвестиционный» характер покупок (как в 2014-2015 гг., когда люди покупали бытовую технику в сберегательных целях) не отмечается.

2) Пока серьезное ухудшение материального положения за последний месяц заметили 19% опрошенных (у остальных оно либо ухудшилось незначительно или не изменилось). Вместе с тем, более 50% опрошенных уверены, что их материальное положение не ухудшится через год (правда, почти треть респондентов затруднились ответить на этот вопрос). Относительный оптимизм отмечается и в ответах работающих по найму. В ситуации, когда респондента просят перечислить, какие негативные события могут с ним произойти в ближайшем будущем (в контексте ухудшения его положения как работника – например, снижение зарплаты, увольнение, неоплачиваемый отпуск и пр.), порядка 40% отмечают, что с ними это не произойдет. Такой оптимизм, с одной стороны, обусловлен высокой неопределенностью, а с другой, возможно, невысоким качеством полученных оценок (ФОМ отмечает, что через месяц в текущей ситуации ожидания населения могут сильно поменяться).

При несомненном росте инфляционных ожиданий ЦБ вряд ли будет существенно брать в расчет этот фактор сейчас. Регулятору в целом понятно, что этот рост не приведет к ускорению инфляции и скорее отражает обеспокоенность населения происходящими событиями, чем имеет реальные последствия. Статистика по потребительским настроениям хотя и представляет определенный интерес, но к сожалению, не может являться хорошим опережающим индикатором. Возможно, относительный оптимизм населения связан с тем, что пока многие не верят в серьезность эпидемии и ее последствий для экономики.