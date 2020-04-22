Прогноз результатов Mail.ru за I квартал по МСФО: чистая прибыль составит 1,5 млрд рублей
Мы прогнозируем выручку в размере 22 млрд руб. и рентабельность по EBITDA на уровне 20,3%. Завтра, 23
апреля, Mail.ru Group (MAIL LI – рекомендация пересматривается) опубликует финансовые результаты за 1 кв.
2020 г. по МСФО.
По нашим прогнозам, совокупная сегментная выручка составит 21,6 млрд руб. (323 млн долл.), EBITDA – 4,4 млрд руб. (65 млн долл.), что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 20,3% (против 38,1% в среднем за 2019 г.). Мы также ожидаем, что чистая прибыль составит 1,5 млрд руб. (23 млн долл.), что будет означать чистую рентабельность на уровне 7,1%.
Слабость общей макроэкономической ситуации негативно сказывалась на динамике рекламного рынка уже в нескольких предыдущих кварталах, а в 1 кв. 2020 г. на ней также стал отражаться эффект пандемии коронавируса. Соответственно, мы ожидаем в этом периоде невыразительной динамики рекламных доходов Mail.ru.
По нашей оценке, они увеличатся на 5% год к году до 8,2 млрд руб. (123 млн долл.). Мы также ожидаем выручку от ММО-игр в размере 6,9 млрд руб. (103 млн долл.) и от сервисов в соцсетях (community IVAS) на уровне 4,5 млрд руб. (67 млн долл.). В части издержек мы прогнозируем совокупные денежные расходы в объеме 17,2 млрд руб. (258 млн долл.), включая 4,8 млрд руб. (71 млн долл.) расходов на персонал …но онлайн-компании могут использовать текущую ситуацию для развития новых направлений бизнеса.
В условиях пандемии коронавируса наиболее серьезным риском для Mail.ru Group является падение рекламных доходов вследствие существенного уменьшения маркетинговой активности рекламодателей. В то же время онлайн-компании могут использовать сложившуюся ситуацию для ускорения развития некоторых новых направлений бизнеса. В любом случае первый квартал будет малопоказательным для результатов года в целом, учитывая сезонность бизнеса и высокую неопределенность относительно макроэкономической ситуации, и мы не ожидаем, что публикация отчетности сама по себе окажет значительное влияние на котировки акций.
Наша модель компании в настоящий момент пересматривается.
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