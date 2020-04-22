Вчера доходности ОФЗ направились вслед за валютным курсом, прибавив 10-17 бп вдоль кривой.

На первичных аукционах Минфин решил предложить достаточно консервативные выпуски, опасаясь снижения риск-аппетита инвесторов. Сегодня будут предложены серия 26229 (ноя.25), которую неделей ранее разместили в объеме 34.9 млрд руб., и серия 24021 (апр.24 с привязкой к Ruonia), который не был на аукционах с 5 февраля 2020.

Одним из основных аргументов для повышения требовательности к премии в выпуске 26229 мы видим на стороне сужения спреда в бумаге к 5-летнему XCCY свопу. Спред сузился со 124 бп до 84 бп за прошедшую неделю, что совпало с полномасштабной переоценкой перспектив по снижению ставки Банком России на заседании 24 апреля (консенсус: —50 бп, Росбанк —50 бп). Премия на аукционе в размере 4-6 бп, по нашему мнению, способна мобилизовать спрос в данной бумаге, тем более, за прошедшую неделю интерес нерезидентов к ней довольно существенно вырос (+16 млрд руб., по данным НРД, против +35 млрд руб. во всех бумагах с фиксированной доходностью).

Интересно заметить, что 62% (61 млрд руб.) ОФЗ-ПК 24021 принадлежат иностранным участникам рынка, которые с высокой вероятностью хеджируют процентный риск посредством данного инструмента. Мы оцениваем справедливую стоимость серии 24021 ниже номинала (99%), однако аукционные заявки, как правило, рассматриваются от текущих рыночных котировок (100.2-100.4% от номинала).



