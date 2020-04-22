В пятницу 24 апреля X5 Retail Group представит свои финансовые результаты за 1К 2020 г. Мы ожидаем, что на рентабельность компании повлиял целый ряд различных эффектов, включая резкое увеличение спроса в марте.

Согласно операционным данным, которые компания уже представила, чистая розничная выручка увеличилась за период на 15,9% г/г до 468,5 млрд руб., и мы ожидаем сопоставимого роста общей выручки до 470,4 млрд руб. Валовая рентабельность, на наш взгляд, улучшилась по сравнению с 4К 2019 г. на фоне снижения активности промо в секторе и составила 24,6%. Во время конференц-звонка по итогам 2019 г. менеджмент отмечал также позитивные эффекты в маржинальности на фоне ажиотажного спроса благодаря росту плотности продаж. Оптимизация в части товарных потерь и транспортных расходов продолжает оказывать позитивное влияние на валовую прибыль, но при повышенном спросе расходы на логистику могли заметно возрасти.

Рентабельность EBITDA, на наш взгляд, была несколько ниже долгосрочной цели в 7%, и составила 6,7%. Негативное влияние оказали дополнительные расходы, связанные с обеспечением сотрудников необходимыми в период вируса средствами защиты и гигиены. Раннее в интервью глава X5 отмечал, что группа закупила средств дезинфекции, масок и термометров на сумму не менее 1 млрд руб. только в марте. На фоне увеличения спроса группа активно нанимала дополнительный персонал в РЦ и магазины, что могло отразиться на росте соответствующих расходов. Мы полагаем, что негативный эффект от трансформации сети Карусель также оказал влияние на маржинальность в 1К, но он будет меньше, чем в предшествующие периоды, особенно в части налогов и обесценения.

В день презентации результатов менеджмент проведет конференц-звонок. Мы ожидаем услышать корректировки прогнозов на год в части новых открытий и реновации магазинов, а также комментарии относительно последних тенденций в бизнесе группы. В данный момент мы сохраняем позитивный взгляд на бизнес X5 в условиях влияния вируса.