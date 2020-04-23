Как ожидается, X5 завтра (24 апреля) отчитается о финансовых результатах за 1К20. По нашим прогнозам, выручка компании составит 470.0 млрд руб. (+15.8% г/г), EBITDA — 32.9 млрд руб. (+13.4% г/г), рентабельность по EBITDA достигнет 7.0%, чистая прибыль прогнозируется на уровне 10.3 млрд руб. (+7.9% г/г) (в прогнозе не учитывается эффект МСФО 16). Негативное влияние на результаты могут оказать расходы по программе долгосрочной мотивации и трансформация сети гипермаркетов Карусель. Как группа ранее сообщала, в 1К20 рост LFL-корзины составил 1.9% (против 2.2% в 1К19), в то время как рост LFL-трафика за тот же период ускорился с 2.7% до 3.7%. Общее число магазинов X5 достигло 16 658, при этом рост торговых площадей замедлился до 11% г/г. Сильные операционные результаты, достигнутые в условиях панических закупок со стороны потребителей, положительно отразятся на финансовых показателях компании за 1К20.