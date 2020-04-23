Северсталь 24 апреля должна опубликовать свои финансовые результаты за 1К20. Мы прогнозируем, что выручка составит $1 771 млн (-4% кв/кв), EBITDA — $530 млн (-12% кв/кв), а чистая прибыль — $274 млн (-27% кв/кв), хотя на чистую прибыль могут сказаться бухгалтерские корректировки из-за ослабления рубля. Мы считаем результаты нерелевантными, поскольку они пока не отражают полномасштабное влияние коронавируса на отрасль. На телеконференции мы сфокусируемся на обновленном прогнозе по капзатратам на год (мы ожидаем, что он будет снижен на 20%) и взгляде компании на ситуацию на рынке.