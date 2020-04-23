Рост в промышленности оказался немного медленнее, чем ожидалось. Согласно данным Росстата, в марте 2020 г. промышленное производство увеличилось на 0,3% год к году после роста на 3,3% в феврале. Этот результат оказался немного ниже ожиданий рынка (консенсус-прогноз Интерфакса предусматривал рост на 0,4% год к году) и нашей оценки (плюс 0,8% год к году). С учетом корректировки на сезонный и календарный факторы в марте выпуск промышленной продукции уменьшился на 1,3% месяц к месяцу. Таким образом, по итогам января–марта промышленность прибавила 1,5% с уровня годичной давности.

Добыча полезных ископаемых ощутимо снизилась. Производство в секторе добычи полезных ископаемых уменьшилось в марте на 1,7% год к году после роста на 2,3% месяцем ранее. При этом добыча нефти сократилась на 0,5% год к году, добыча газа упала на 13,7%, а добыча угля – на 11%. В обрабатывающей промышленности в марте производство выросло на 2,6% относительно того же месяца прошлого года после плюс 5% в феврале. Умеренный рост наблюдался в большинстве сегментов пищевой промышленности, производстве текстильных изделий, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, неметаллической минеральной продукции, а также мебели. В то же время заметный спад зафиксирован в деревообработке, в секторе ремонта и монтажа машин и оборудования, производстве транспортных средств, а также прочих готовых изделий. Объемы в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром год к году снизились на 2,2% после сокращения на 0,2% в феврале. В секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов производство уменьшилось на 3,1% по сравнению с минус 1,4% в феврале.

Падение объемов промпроизводства в апреле-мае может оказаться двузначным. По нашему мнению, в конце марта умеренное негативное влияние на темпы роста промпроизводства оказало введение карантина в ряде регионов. Кроме того, определенное давление на объемы добычи угля и газа, а также на производство тепловой и электрической энергии оказала относительно теплая погода (средняя температура в Московском регионе была на 1,1°С выше, чем в марте 2019 г.). Мы также считаем, что скачки курса рубля, а также определенные перебои с поставками оборудования и комплектующих из КНР отрицательно сказались на объемах производства в ряде секторов обрабатывающей промышленности. Поскольку карантин, по всей видимости, продлится еще несколько недель, мы полагаем, что годовые темпы роста промпроизводства в ближайшие пару месяцев уйдут в глубокий минус. При этом ситуация после отмены ограничений в значительной степени будет зависеть от финального объема пакета мер поддержки бизнеса и населения. В настоящее время планы правительства по поддержке экономики выглядят недостаточно масштабными, однако мы допускаем возможность значительного их расширения в ближайшее время, когда появится больше данных относительно масштабов нанесенного эпидемией урона. Несмотря на все усилия государства, в среднесрочной перспективе значительным сдерживающим фактором станут взятые РФ обязательства в рамках новой сделки стран – крупнейших производителей нефти, которые приведут к ощутимому сокращению производства в добывающем секторе. Таким образом, несмотря на ожидаемое нами существенное улучшение ситуации во втором полугодии, текущий год для промышленности может завершиться большими потерями.