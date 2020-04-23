Выход из ключевого инвестиционного проекта – продан Эльгинский угольный комплекс. Мечел (MTLR RX – без рекомендации) сообщил о закрытии сделки по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, и подписании соглашений с Газпромбанком и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям на 10 лет. Были проданы доли в размере 51% в ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел Транс Восток» компании ООО «А-Проперти», которая ранее также получила контроль над Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК) – бывшим активом группы Зиявудина Магомедова. Сумма сделки по продаже Эльгинского проекта составила 89 млрд руб., покупатель погасил и обязательства Мечела перед ВЭБом в размере 107 млн долл.

Средства от продажи направлены на погашение задолженности перед госбанками. Одновременно со сделкой по продаже 51-процентной доли в Эльгинском комплексе Мечел подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ, предусматривающее направление средств от продажи на выплату долга перед этими банками пропорционально их доле в задолженности группы. Около 57% от суммы сделки будет направлено на досрочное погашение долга перед ВТБ и 43% – на погашение задолженности перед Газпромбанком. В результате с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги общий объем снижения долговой нагрузки компании составит порядка 145 млрд руб. (тогда как в конце 2019 г. чистый долг Мечела, исходя из валютных курсов на 31.12.19, составлял 459 млрд руб.).

После сделки Мечел все равно остается наиболее обремененной долгом компанией металлургического сектора. Из-за крайне высокой (показатель Чистый долг/EBITDA превышал 8х в конце 2019 г.) долговой нагрузки Мечел не имел возможности полноценно развивать Эльгинский комплекс, фактически работая на обслуживание долга. В итоге Мечелу пришлось выйти из своего ключевого инвестиционного проекта, который мог бы стать основным источником роста группы и принести при выходе к 2027 г. на проектную мощность до 28 млн т товарного угля. Теперь в угольном сегменте бизнеса компания, по-видимому, сосредоточится на развитии своих активов на Южном Кузбассе, а также в Якутии (Якутуголь). Несмотря на снижение долговой нагрузки благодаря сделке, Мечел по-прежнему остается наиболее обремененной долгом компанией металлургического сектора.