Ожидаем рентабельность по EBITDA на уровне 6,1%… В пятницу, 24 апреля, X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ) должна опубликовать результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО. Компания ранее уже опубликовала операционные результаты, отразившие ускорение роста выручки в условиях пандемии COVID-19. При этом мы ожидаем, что рентабельность окажется под давлением за счет возникновения новых расходов и ограничений, но этот эффект пока еще будет ограничен. В частности, консолидированная выручка X5 Retail Group, по нашим прогнозам, вырастет на 16% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 471 млрд руб., а скорректированная EBITDA (до применения стандарта IFRS 16) – на 7% до 29,4 млрд руб. при рентабельности по EBITDA на уровне 6,3%, что предполагает ее снижение на 0,4 п.п. квартал к кварталу и на 0,5 п.п. год к году. Мы также ожидаем EBITDA без учета корректировки на расходы по программе мотивации и разовые статьи на уровне 28,7 млрд руб.

… и валовую рентабельность в размере 23,8%. По нашим прогнозам, валовая прибыль X5 в 1 кв. 2020 г. вырастет на 11% до 112 млрд руб. Это будет означать сокращение валовой рентабельности на 1,0 п.п. до 23,8%. Мы также прогнозируем общие и административные расходы на уровне 18,2% от выручки, или 85,4 млрд руб., включая расходы на персонал и аренду (до применения МСФО 16) в размере 38,1 млрд руб. и 22,4 млрд руб. соответственно.

В текущей ситуации рост выручки продолжится, но возникают дополнительные риски. Результаты Х5 Retail Group за 1 кв. 2020 г. отразят влияние пандемии коронавируса на рост выручки и, пока еще в меньшей степени, на расходы и рентабельность. Торговые сети, работающие в продовольственном сегменте, в нынешних условиях сталкиваются с существенно более низкими рисками по сравнению с компаниями непродовольственной розницы. При этом дополнительным преимуществом X5 Retail Group является высокая доля формата магазинов «у дома» и лидирующее положение на рынке. В качестве основных рисков мы отмечаем рост административного давления, усложнение логистики и ограниченная возможность переносить на потребителей издержки, возникающие в связи с эпидемией COVID-19.