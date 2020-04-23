Вчерашний аукцион по 6-летним ОФЗ 26229 прошел с неожиданно для нас высоким спросом (141,2 млрд руб.), из которого Минфин удовлетворил 86,7 млрд руб., установив отсечку на уровне YTM 6,01%, которая соответствует премии ко вторичному рынку всего 3-4 б.п. Хотя если сравнить с последними сделками вчера или позавчера (YTM 5,86%), то премия составила 15 б.п. (уже традиционной является просадка в цене бумаг, которые предлагаются в утренние часы в аукционный день). В то же время аукцион по ОФЗ 24021 (RUONIA) был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, приемлемых для Минфина (участники запросили слишком большой ценовой дисконт).

Такой высокий спрос на бумаги с фиксированным купоном по доходности ниже текущей ставки RUONIA и отсутствие спроса на RUONIA свидетельствуют об уверенности локальных банков (именно они, по нашему мнению, сейчас являются основными покупателями госдолга РФ) в том, что ключевая ставка до конца этого года опустится заметно ниже 5,5% (ее снижение в апреле на 50 б.п. оценивается с вероятностью 100%).

Как мы уже отмечали, основным источником средств для покупок ОФЗ (в условиях текущего фактического оттока рублевой ликвидности из банковского сектора) являются ликвидные активы, размещаемые банками в ЦБ РФ (КОБР и депозиты), то есть размещения ОФЗ происходят за счет увеличения чистого долга перед ЦБ РФ (это приводит к увеличению структурного дефицита рублевой ликвидности в банковском секторе). В этой связи стоит отметить, что вчера объем средств на депозитах в ЦБ РФ сократился на 461 млрд руб. (что лишь отчасти связано с усреднением, поскольку остатки на корсчетах выросли всего на 265 млрд руб.). В настоящий момент в сумме на депозитах и КОБР размещено 2,2 трлн руб., при этом даже теоретически все эти средства не могут быть направлены в ОФЗ, что ставит под сомнение возможность Минфина привлечь 2,6 трлн руб. в этом году. По данным СМИ, в рабочей версии прогноза Федерального бюджета его дефицит в этом году будет ~5,6 трлн руб. при цене нефти 20 долл./барр., и для его финансирования ~2,6 трлн руб. должны быть привлечены на долговом рынке.

Стоит отметить, что наличие лимита на ОВП (который использован почти полностью по сектору), по сути, лишает локальные банки возможности выбора между рублевыми и валютными инструментами, именно поэтому низкая цена на нефть и наличие большого потенциала для ослабления рубля сейчас (когда нет активности со стороны нерезидентов) не влияют на спрос на ОФЗ.