По данным Росстата, рост промышленности в марте снизился до 0,3% г./г. (3,3% г./г. в феврале). Среди аутсайдеров — нефтегазовый сектор, ощутивший на себе спад внешнего спроса (упала добыча нефти и газа, тогда как нефтепереработка на тот момент не сбавила темпов), а также машиностроение. При этом ненефтегазовый сегмент (прежде всего, металлообработка, химия, легкая промышленность) практически не изменили своей динамики, сохранив положительный вклад в рост.

При этом на годовые цифры в марте существенный негативный эффект оказывал как регулярный календарный фактор (обычных рабочих дней в марте 2020 г. на один меньше, чем в марте 2019 г.), а также два нерабочих дня, введенных указом Президента. По нашим оценкам, в эти два нерабочих дня промышленность была недозагружена на 30%. Если исключить регулярный календарный эффект и оставить лишь эффект нерабочих дней, то получится, что промпроизводство в марте осталось достаточно сильным (2,4% г./г.).

В апреле календарный эффект будет отсутствовать, но падение все равно будет драматичным – не менее 20% г./г. Если власти продлят ограничительные меры и на весь май, то обвал в мае будет еще существеннее (более 30% г./г.), т.к. помимо них прибавится еще и эффект от сокращения добычи ОПЕК+. Однако после снятия ограничений масштаб падения должен уменьшиться. По нашим оценкам, один месяц самоизоляции (при котором промышленность будет недозагружена на 30% по сравнению с нормальным уровнем) стоит промышленности порядка 3 п.п. от годовой цифры. В свою очередь, сокращение добычи нефти из-за сделки ОПЕК+ будет стоить годовому росту промышленности порядка 1,7 п.п.

Судя по всему, поддержку в этом году промышленность все же получит от реализации нацпроектов: судя по информации в СМИ, их финансирование на этот год сокращено незначительно (на 200 млрд руб., от общего объема в 4 трлн руб.), причем стоит отметить, что этот эффект должен быть больше, чем в прошлом году (когда основная часть нацпроектов оставалась неисполненной большую часть года). Мы полагаем, что нацпроекты могли бы добавить ~1 п.п. к росту промышленности, частично компенсируя потери из-за сокращения добычи нефти.