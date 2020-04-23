Акции Ленты слабо реагируют на отчетность. Они прибавляют около 1,5% на незначительном торговом объеме (менее 25 млн руб.), за три часа заключено чуть больше 3 тысяч сделок. Компания объявила о росте среднего чека на 2% и сопоставимых продаж на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Однако, если принять во внимание инфляцию, то это достаточно скромный результат. Рост продаж составил 7% – это ниже, чем у конкурентов.

Сейчас весь ритейл находится в сложной ситуации из-за режима самоизоляции. С одной стороны, потребители сокращают расходы и ограничивают посещения магазинов, в особенности, гипермаркетов (основа Ленты), с другой – у них не хватает ресурсов, чтобы обеспечить спрос на онлайн-доставку, который вырос в сотни раз. При этом Лента ранее очень консервативно смотрела на онлайн-сегмент.

Из плюсов Ленты – поддержка ключевого акционера, которая позволяет не беспокоиться относительно высокой долговой нагрузки (3,5х EBITDA). Акции торгуются довольно дешево, ниже балансовой стоимости. Мы полагаем, что это хорошая долгосрочная инвестиция, хотя не ожидаем дивидендов в ближайший год. Наиболее трудным будет второй квартал, но в июне потребительский спрос будет возвращаться в норму. Полагаем, что по итогам года выручка ленты составит 420-430 млрд руб.