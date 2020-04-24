Совокупная выручка группы увеличилась на 15,6% г/г, что на 0,3 п.п. меньше, чем рост чистой розничной выручки. Эффект оказало сокращение прочих доходов на 70% г/г до 533 млн руб. Валовая рентабельность была на 0,3 п.п. ниже нашего прогноза. Менеджмент ритейлера отмечает, что снижение маржинальности валовой прибыли было связано с таргетированными инвестициями в цены в январе-феврале и увеличением расходов на логистику в марте.

SG&A расходы без учета амортизации и выплат по LTI сократились в процентах от выручки на 0,3 п.п. г/г благодаря эффекту операционного рычага при заметном росте плотности продаж. Данный позитивный эффект нивелировал рост расходов на персонал, арендных платежей и прочих расходов на обеспечение работников средствами защиты и дезинфекции о которых ранее сообщал менеджмент. Теплая погода позволила сократить коммунальные расходы в процентах от выручки.

Отчисления по программе долгосрочной мотивации ожидаемо вернулись к прежним значениям после крупной разовой выплаты в прошлом периоде и составили 495 млн руб. Рентабельность EBITDA оказалась на 0,2 п.п. выше нашего прогноза, что во многом связано с отсутствием расходов от трансформации сети Карусель на уровне EBITDA. Эффект от трансформации гипермаркетов на чистую прибыль составил по итогам квартала всего 393 млн руб. Данные расходы главным образом пришлись на обесценение и ускоренную амортизацию внеоборотных активов магазинов, переданных сети Перекресток.

Долговая нагрузка снизилась с 1,7х в декабре до 1,5х по показателю Чистый долг/EBITDA (без учета МСФО 16), долговые обязательства полностью номинированы в рублях.

На конференц-звонке менеджмент может предоставить скорректированные прогнозы по открытиям/обновлениям магазинов в этом году, а также рассказать о тенденциях продаж и рентабельности в апреле. Первый квартал оказался для компании позитивным, но основное внимание будет сосредоточено на дальнейшем влиянии самоизоляции. Мы сохраняем позитивный взгляд на бизнес X5 в условиях влияния вируса.