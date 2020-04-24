Курс рубля в течение завершающейся рабочей недели опять продемонстрировал широкие (более 3,5-4 рублей) разнонаправленные колебания против доллара и евро, впрочем, на более низких уровнях, чем неделей ранее.

В итоге обе резервные валюты успели обновить максимумы с начала – апреля: 77, 65 рубля и 84,27 рубля, соответственно. Однако затем курсы вернулись к минимумам с середины апреля.

Основным фактором неспокойной курсовой динамики рубля стал скачок волатильности и обвал рынка нефти на фоне провала котировок майских фьючерсов на американский сорт WTI в отрицательную область.

Действия ЦБ РФ по наращиванию продаж валюты и снижению ключевой ставки, а также вербальные интервенции Набиуллиной оказали поддержку российской валюте.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 70 копеек до уровня 74,7 рубля, евро — на 20 копеек до 80,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом провалилась в район 1,6 тысячи против 2,1 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ДЕРЖИТ УДАР

В начале недели рубль по инерции продолжил снижаться к доллару и евро. Главным фактором давления был начавшийся обвал рынка нефти.

Давление на нефтяные котировки оказывало раскручивание темы о переизбытке сырья на нефтяном рынке в условиях очень низкого спроса. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в сутки ниже апреля 2019 года.

При этом цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательного значения впервые в истории, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цена составила почти минус 40 долларов за баррель. Это было вызвано тем, что вторник был последним днем для продажи этой нефти, а хранить было ее негде — спрос на нее резко упал из-за коронавируса, и хранилища уже близки к полному заполнению.

Провал впервые в истории нефти марки WTI в отрицательную область потянул за собой вниз и остальные сорта нефти. Впрочем, основные производители "черного золота" заявили о стремлении стабилизировать рынок, используя вербальные интервенции. Так, ряд стран призвал ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти не дожидаясь начала мая. Позже о таких решениях заявили несколько стран — участниц альянса.

Кроме стабилизировавшейся на этом фоне нефти, позитивным моментом для рубля стали данные о рекордных продажах валюты Центробанком РФ, нарастившем их на фоне падения цены барреля марки Urals ниже 25 долларов. Как заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, суммарный объем продаж валюты (с учетом продаж выручки от пакета Сбербанка) с 10 марта составил 5,5 миллиарда долларов.

При этом регулярные продажи Минфина, которые начались 7 апреля вместо предыдущих покупок валют, когда цена нефти была выше цены отсечения, регулярные продажи на сегодняшний день составили чуть больше 600 миллионов долларов, отметила глава ЦБ.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели прошло в попытках рубля остаться в плюсе на фоне поддерживающих заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, прозвучавших на пресс-конференции после решения по ключевой ставке.

Показатель был понижен сразу на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых. Таким образом, он вернулся на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. При этом ЦБ РФ сообщил, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. ЦБ РФ переходит в область мягкой денежно-кредитной политики, заявил регулятор.

Набиуллина заявила, что ситуация в экономике РФ сейчас существенно отличается от кризиса 2014-2015 годов, и необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики нет. Банк России даже видит потенциал снижения ключевой ставки в 1 процентный пункт, добавила она.

При этом ЦБ не собирается распродавать свой золотой запас, поскольку золото необходимо для диверсификации активов, а валюты в резервах достаточно, подчеркнула она.

Более того, Банк России ожидает перехода в 2022 году к накоплению золотовалютных резервов РФ за счет покупки валюты, заявила Набиуллина.

Таким образом, в отсутствие нефтяных шоков, рубль похоже, нащупывает равновесный уровень ниже 75 рублей к доллару.