Объем производства вырос год к году,… Русал (RUAL RX – без рекомендации) опубликовал вчера производственные результаты за 1 кв. 2020 г. Объем производства первичного алюминия за период вырос на 1,3% год к году до 940 тыс. т и сократился на 0,9% по отношению к объему производства в 4 кв. 2019 г. Производство глинозема за квартал составило 2,013 млн т, что на 4,2% выше год к году и на 1,8% меньше квартал к кварталу.

…как и объем продаж. В то же время объем продаж алюминия в отчетном периоде вырос на 2% год к году до 914 тыс. т, а за квартал – сократился на 17,4%, но это сокращение не следует считать показательным, поскольку в прошлом году компания распродавала запасы, накопившиеся в период действия санкций, введенных США против Русала в 2018 г. В то же время средняя цена реализации алюминия упала на 4,4% по сравнению с ценой в 1 кв. 2019 г. до 1 864 долл./т. Таким образом, в денежном выражении объем продаж металла будет лишь немного меньше соответствующего прошлогоднего показателя. Продажи глинозема в 1 кв. 2020 г. почти не изменились год к году и составили 400 тыс. т. Следует отметить, что средняя цена реализации алюминия в 1 кв. оставалась относительно высокой на протяжении почти всего квартала, поскольку резкое падение цен на металл на рынке случилось лишь в середине марта.

Перспективы рынка алюминия ухудшаются. В 1 кв. 2020 г. структура продаж компании заметно изменилась по сравнению с распределением продаж год назад. Поставки в Европу составили 55% от общего объема (год назад – 53%), доля продаж в РФ и СНГ составила 22%, что на 2 п.п. больше, чем в 1 кв. 2019 г. Доля же продаж в азиатские страны упала с 22% до 15%, а в Америку – выросла с 5% до 7%. В текущем году на ситуацию на рынке алюминия оказывает влияние развитие эпидемии коронавируса. Хотя продажи компании в 1 кв. год к году не изменились, уже в 1 кв. в мире наблюдался существенный избыток предложения алюминия, который оценивался в 1,7 млн т. Однако падение потребления в 1 кв. наблюдалось в азиатском регионе, куда поставляется относительно небольшая доля продукции компании. Во 2 кв., когда остановилась значительная часть европейской промышленности, которая потребляет более половины продукции Русала, ситуация с потреблением продукции компании, очевидно, будет сложнее. Цена на первичный алюминий на мировом рынке упала в середине марта с 1 700 долл./т до 1 500 долл./т и с тех пор не изменилась. По этой причине результаты продаж во 2 кв. у Русала могут заметно ухудшиться. Дальнейшее развитие ситуации на рынке алюминия пока трудно прогнозируемо и зависит от скорости восстановления экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Пока оценки говорят о падении мировой экономики от 3% до 5% в 2020 г. Однако падение в секторах, традиционно потребляющих алюминий (упаковка, строительство, автомобилестроение) будет, вероятно, более глубоким. В связи с этим в 2020 г. мы ждем дальнейшего ухудшения финансового положения компании, которое в 2019 г. уже и так ухудшилось из-за падения цен на алюминий. Некоторую поддержку финансовому положению компании может оказать ослабление рубля, поскольку основные затраты Русал несет в рублях, а также поступление итоговых дивидендов от Норникеля за 2019 г. в размере около 344 млн долл.