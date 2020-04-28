Мы прогнозируем рост выручки на 13% год к году, рентабельность по EBITDA на уровне 5,5%… В среду, 29 апреля, Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) опубликует финансовые результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО. Мы ожидаем относительно хорошей динамики выручки с учетом всплеска спроса в связи с эпидемией COVID-19. В частности, мы прогнозируем рост выручки на 13% (здесь и далее – год к году) до 350 млрд руб. (5,2 млрд долл.) и EBITDA – на 1% до 19,2 млрд руб. (287 млн долл.). Это предполагает снижение рентабельности по EBITDA на 0,7 п.п. до 5,5%. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, сократится на 44% до 4,2 млрд руб. (63 млн долл.).

…и валовую маржу в 21,6%. Мы ожидаем, что валовая прибыль Магнита в 1 кв. 2020 г. практически не изменится по сравнению с 1 кв. 2019 г., несмотря на рост выручки, и составит 75,3 млрд руб. (1,1 млрд долл.). Это предполагает снижение валовой рентабельности на 2,9 п.п. до 21,6%, что отразит сохранение относительно высокой маркетинговой активности в течение квартала.

Эффективность контроля над расходами будет в центре внимания рынка в ближайшее время. Так же как и X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ), основная доля выручки Магнита приходится на сегмент магазинов «у дома», который в условиях режима самоизоляции должен выиграть от перетока клиентского трафика из магазинов других форматов. Мы ожидаем, что компания продолжит демонстрировать рост выручки в ближайшее время. При этом мы видим риски для рентабельности с учетом необходимости нести дополнительные издержки из-за пандемии COVID-19 и снижения покупательной способности населения. Соответственно, мы ожидаем, что руководство Магнита в среднесрочной перспективе будет приоритизировать контроль над расходами, а не расширение торговой сети.