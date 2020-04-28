Газпром 29 апреля представит результаты за 4к19 по МСФО. Мы ожидаем снижение показателей в годовом сопоставлении в связи с ухудшением ценовой конъюнктуры и общим сокращением объемов. Помимо этого, компания должна отразить в отчетности резервы на потенциальные выплаты польской компании PGNiG, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (AISCC). Вместе с тем результаты едва ли скажутся на котировках акций Газпрома, поскольку, во-первых, компания отчитывается достаточно поздно, поэтому инвесторы, вероятнее всего, уже учли показатели за 4к19 и теперь больше ожидают публикации результатов за 1к20, а во-вторых, Газпром заявил о намерении выплатить дивиденды в размере 15,24 руб. на одну акцию, исходя из чего можно приблизительно посчитать сумму прибыли за 4к19.

Выручка снизится на 11% г/г. Мы прогнозируем в 4к19 снижение чистой выручки на 11% г/г, до 31,2 млрд долл. Результат будет по большей части обусловлен динамикой газового бизнеса. Физические объемы экспорта на европейском направлении уменьшились на 5% г/г, до 2,7 млрд куб. м, а цена реализации снизилась на 28% г/г, до 197 долл./куб. м, на фоне падения спотовых цен на 52%, до 142 долл./куб. м, что привело к сокращению валовой экспортной выручки на 22% г/г. Выручка от реализации газа на внутреннем рынке, по нашей оценке, снизится на 3% к/к ввиду уменьшения объемов продаж на 8% г/г. Помимо этого, как мы полагаем, компания частично отразит в отчетности резерв на сумму 1,5 млрд долл. (как уменьшение прочих доходов, в соответствии с обычной практикой компании) в связи с решением AISCC о выплате польской компании PGNiG. Напомним, еще в 2017 г. компания упомянула о формировании резерва по этому иску, но точная сумма не сообщалась.

Расходы повысятся, рентабельность уменьшится. Как мы полагаем, расходы по большинству статей (на персонал, техобслуживание, электроэнергию) покажут соответствующую сезонности динамику, при этом расходы на уплату налогов, помимо налога на прибыль, снизятся на 18% г/г ввиду падения цен на газ. В результате ускорения роста расходов и сокращения выручки EBITDA снизится на 51% г/г, до 5,3 млрд долл., по нашим расчетам. Вместе с тем Газпром в 4к18 зафиксировал разовый доход в связи с сокращением пенсионных обязательств на 1,8 млрд долл. С учётом этого фактора сокращение EBITDA составит 41% г/г.

В отношении чистой прибыли сюрпризов не будет. Ниже операционного уровня мы ожидаем значительную прибыль по курсовым разницам в размере 0,7 млрд долл. ввиду укрепления рубля в конце 4к19 (по сравнению с уровнем 3к19). Однако в комментариях к предложению правления о выплате дивидендов в размере 15,24 руб. на одну акцию (доходность 8,1% за 2019 г.) компания отметила, что общая сумма выплат (360,8 млрд руб.) составит 30% чистой прибыли за 2019 г. по МСФО, то есть чистая прибыль за квартал должна составить 2,4 млрд долл. С учетом нашего прогноза по операционной прибыли это означает наличие дополнительных неоперационных расходов на сумму 0,3 млрд долл. Исходя из нашего прогноза по капиталовложениям в 8,6 млрд долл., свободный денежный поток (до изменения оборотного капитала) станет отрицательным на уровне 1,4 млрд долл.