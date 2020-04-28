Исходя из условий новой сделки ОПЕК+, российские компании должны значительно сократить добычу нефти в 2020–2022 гг., и падение объемов транспортировки скажется прежде всего на Транснефти. Учитывая последний фактор и обновленные макроэкономический допущения, наша прогнозная цена на 12 месяцев снижается на 7%, до 203 тыс. руб. за одну акцию (ожидаемая полная доходность – 56%), что по-прежнему соответствует рекомендации Покупать. Вместе с тем Транснефть остается компанией, которая может обеспечить самую высокую в секторе дивидендную доходность за 2020 г. – на уровне 7,9%.

Российский нефтяной сектор – намного более устойчивый, чем кажется. На первый взгляд, устаревшие практики российской нефтяной отрасли (начисляемые на выручку налоги, сложная и запутанная система налоговых льгот, принадлежащая государству инфраструктура) ошибочно расцениваются как признаки слабости, которые грозят коллапсом системы при первом серьезном кризисе (не говоря уже об идеальном шторме, который в настоящий момент обрушился на мировую нефтяную индустрию). На самом деле российский нефтяной сектор – один из самых финансово эффективных в мире, который по устойчивости к внешним угрозам на голову опережает международных конкурентов.

Причина низкой чувствительности и основание для устойчивости. Помимо того что Транснефть является причиной существования в России основанного на выручке налогообложения нефтяной отрасли, она предоставляет российским нефтяным компаниям не имеющие аналогов возможности транспортной системы: вариативность и скорость доставки, надежность контрагентов, способность сохранять качество нефтяной смеси, несмотря на непредсказуемость производственной нагрузки, а также гибкость отгрузки. Это воспринимается как само собой разумеющееся, но на самом деле означает, что Россия имеет преимущество перед большинством других игроков, занимающихся добычей на суше. И хотя это не может защитить компании от экономических убытков, тем не менее, это гарантирует работоспособность системы.

Подтверждаем рекомендацию Покупать. Новая договоренность ОПЕК+ предполагает, что объем транспортировки нефти Транснефти в 2020-2022 гг. снизится на 41,8 млн т (-8,6% относительно нашего предыдущего прогноза), 41,4 млн т (-8,4%) и 20,6 млн т (-4,1%) соответственно, что транслируется в снижение EBITDA на 11%, 10% и 4% и предполагает новую прогнозную цену на горизонте 12 месяцев на уровне 203 000 руб. (сохраняем рекомендацию Покупать). Мы считаем финансовые показатели Транснефти более устойчивыми, чем у других российских нефтегазовых компаний, и ожидаем, что дивидендная доходность за 2019 г. и 2020 г. составит 8,0% и 7,9% соответственно. В связи с этим ключевым риском является потенциальная 3-6-месячная задержка выплаты дивидендов за 2019 г., которая обсуждалась правительством (Интерфакс от 16 марта) как одна из мер поддержки для госкомпаний в сложных рыночных условиях. Еще один важный фактор – возможное исключение Транснефти из состава индекса MSCI в мае, что может привести к оттоку 77 млн долл. (13х среднедневного объема торгов).