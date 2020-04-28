Оборот розничной торговли в апреле ухудшится
С середины марта в розничной торговле наблюдался всплеск спроса, обусловленный покупками про запас перед введением мер самоизоляции, а в сегменте непродовольственных товаров оборот вырос ввиду опасений повышения цен в связи с ослаблением рубля (на 15% м/м к доллару). Однако в апреле динамика оборота розничной торговли оказалась под давлением из-за сделанных запасов, введенных ограничений на передвижение и неопределенности в отношении будущих доходов. В сегменте продовольственных товаров наибольшую устойчивость в настоящий момент показывают магазины у дома, которые могут компенсировать сокращение трафика более высоким средним чеком, в то время как закрытые магазины непродовольственных товаров, не пользующиеся возможностями электронной коммерции, потеряли почти весь оборот.
Среди анализируемых нами компаний X5 Retail Group отчиталась об ускорении роста продаж с 13,7% г/г за 2м20 до 20% г/г в марте – этот показатель вдвое превышает наш первоначальный прогноз роста выручки на весь 2020 г. В первые три недели апреля рост продаж замедлился до 17,5% г/г, но по-прежнему опередил ожидания. Сегмент продовольственных товаров – особенно магазины у дома (их доля в общем обороте X5 в 1к20 составила 79%) – выигрывает от закрытия точек общественного питания и увеличения приготовления еды в домашних условиях. В ближайшей перспективе мы ожидаем замедления роста оборота до нормальных уровней, а в дальнейшем динамика оборота розничной торговли окажется под давлением ввиду сделанных покупателями запасов по некоторым категориям товаров и вероятного снижения располагаемых доходов населения.
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