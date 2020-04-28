Как сообщил Росстат, оборот розничной торговли вырос на 5,6% г/г в марте, превысив консенсус-прогноз (1,9% г/г) и наши ожидания (3,0% г/г). Превысивший ожидания рост указывает на то, что масштаб панического спроса оказался сильнее, чем можно было предположить; более сильный в сравнении с прогнозом всплеск спроса в марте может отражать больший объем покупок впрок населением накануне введения карантина и в определенной степени является негативным сигналом, потенциально указывающим на то, что потребительские расходы в 2К20 могут оказаться ниже ожиданий. С учетом сильного результата за март, рост оборота розничной торговли составил 4,3 г/г в 1К20, продемонстрировав самый сильный рост с 4К12 (4,9% г/г).