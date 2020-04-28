Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $17,8/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 749 руб./обыкновенную акцию) завтра представит финансовые результаты за 1К20 и проведет телефонную конференцию. Согласно нашему прогнозу, компания продемонстрирует сильный рост выручки в 1К20 (+18% г/г) на фоне позитивных настроений потребителей в январе-феврале, а также покупок впрок накануне введения карантина в марте. Рентабельность EBITDA, вероятно, улучшится до 6,0% на фоне позитивного операционного леверджа. В ходе телефонной конференции инвесторов будут, главным образом, интересовать следующие вопросы: 1) динамика выручки в апреле (она может оказаться даже сильнее в сравнении с 1К20), 2) пересмотр программы капиталовложений по открытию/переоборудованию новых магазинов (она может быть понижена и далее, однако нейтрализована меньшим в сравнении с прогнозом количеством закрытий магазинов) и, наконец, 3) обновление прогноза в части долга и дивидендных выплат. Хотя акции компании уже выросли в цене на 49% со своих минимумов марта месяца, компания все еще не выглядит дорогостоящей по коэффициенту EV/EBITDA 2020П равному 5,3x (и предусматривающему дисконт в 13% к X5) и дивидендной доходности на уровне 9,5%. Хотя перспективы на 2П20 менее очевидны (из-за потенциального снижения располагаемых доходов населения), мы считаем, что рынок уже учел сильное замедление роста выручки (консенсус — прогноз агентства Bloomberg предусматривает ее рост примерно на 8% по итогам 2020 г.); таким образом, риски в части прогноза на 2020 г. связаны больше с его пересмотром в сторону повышения, на наш взгляд.

Прогноз результатов за 1К20: Согласно нашему прогнозу, выручка за 1К20 составит 373,3 млрд руб., что на 18% выше г/г (против + 11% г/г в 4К19). Мы считаем, что улучшение продуктового ассортимента в магазинах Магнита, а также улучшение потребительских настроений в целом стимулировали рост трафика и продаж в январе-феврале, тогда как на продажи в марте позитивно повлияло накопление запасов населением накануне введения карантина (в соответствии с отраслевыми трендами). Мы считаем, что снижение промоакций к/к, смещение продуктового ассортимента в сторону продукции с высокой добавленной стоимостью, а также позитивный операционный левередж (на фоне роста выручки на единицу площади магазина) поддержат рентабельность EBITDA в 1К20. Это, тем не менее, вероятно, будет нейтрализовано расширением программы лояльности, а также, возможно, более высокими расходами на логистику и персонал с целью поддержать рост покупательной активности в марте. В итоге, по нашей оценке, рентабельность EBITDA по IAS 17 улучшится на 0,1 п. п. г/г и на 0,6 п. п. r/r до 6,0% в 1К20. Мы ожидаем, что чистая прибыль за 1К20 составит 6,1 млрд руб. на фоне тех же факторов, что и EBITDA.