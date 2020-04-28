MMK (MMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $9,8/ГДР) завтра представит финансовые результаты за 1К20 по МСФО. В отчетности за первый квартал будет отражено восстановление цен на сталь на экспортных рынках в начале 2020 г. и позитивный эффект ослабления курса рубля к доллару. Мы ожидаем, что компания представит сильную отчетность – EBITDA должна восстановиться на 27% к/к на фоне повышения средних цен реализации на 2,3% к/к и увеличения доли продукции с добавленной стоимостью до 48% за квартал. Динамика СДП с учетом наших допущений будет негативной на фоне сезонного увеличения оборотного капитала и обязательств по капиталовложениям, так как ММК находится в активной фазе плановых ремонтно-профилактических работ на Стане-2500. Учитывая сильный баланс компании (MMK с 2017 г. имеет чистую денежную позицию) и давление на спрос в связи с пандемией COVID-19 со стороны ключевых металлоёмких отраслей, мы ожидаем, что коэффициент дивидендных выплат за 1К20 будет эквивалентен или немного превысит прогнозный СДП за 1К20 при дивидендной доходности на уровне 1-1,5%. Так как цены на железную руду остаются выше $80/тонну (62% Fe), CFR, Китай, ММК продолжает сталкиваться с давлением на расходы из-за отсутствия собственной сырьевой базы. Поскольку почти 90% объемов стали компания отгружает на российский рынок, мы считаем, что ММК достаточно уязвимым к потенциальному ухудшению спроса на сталь в России. Снижение количества заказов может отчасти быть нейтрализовано проведением плановых ремонтно-профилактических работ на доменной печи №2 и расширением мощностей на Стане-2500. Тем не менее, мы считаем, что возможности ММК перенаправить существенную часть произведенной стали на экспортные рынки весьма ограничены. MMK уже сообщил о переходе Лысьвенского металлургического завода в режим циклической загрузки мощностей из-за отсутствия заказов на прокат с полимерным покрытием в 2К20. Группа ГАЗ недавно объявил о планах перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за отсутствия спроса на коммерческие транспортные средства. Мы ожидаем, что менеджмент предоставит больше информации о загрузке ММК на май-июнь.