Наступил срок уплаты налога на прибыль. Мы оцениваем этот платеж примерно в 400 млрд руб. При том что корсчета сейчас находятся на уровне, позволяющем беспроблемно завершить период усреднения, особого запаса ликвидности на корсчетах банков в ЦБ сейчас нет. Более того, у кредитных организаций в настоящее время ограничены и возможности привлечения дополнительного фондирования: вчера полностью были выбраны лимиты на аукционах репо с ЦБ сроком на два дня и с Казначейством сроком на один день. Центробанк не будет проводить сегодня дополнительный аукцион, Казначейство же со своей стороны оставило лимит без изменений. Единственный источник дополнительной ликвидности сейчас – кредиты ЦБ постоянного действия, но ставка по ним довольно высокая, на 100 б.п. выше уровня ключевой. Это будет подталкивать вверх сегодня ставки на межбанковском рынке. Также следует учитывать, что, хотя банки и могут сегодня допустить резкое сокращение корсчетов, они все равно вынуждены будут нарастить их до конца недели, иначе из-за длинных выходных могут возникнуть проблемы с выполнением нормативов по обязательным резервам.

ЦБ отмечает рост инфляционных ожиданий в апреле. Повышение темпов инфляции по сравнению с январем–февралем отмечает около 75% респондентов, среди продовольственных товаров был отмечен рост цен на товары длительного хранения (крупы), фрукты и овощи. Следует отметить, что темпы роста цен на плодоовощную продукцию оказались несколько выше, чем у обычного сезонного подорожания, это могло быть связано с ростом цен на импорт. Ослабление рубля еще не отразилось в ценах в полной мере. При этом Банк России считает, что этот всплеск инфляционных ожиданий может оказаться сравнительно краткосрочным. В среднесрочной перспективе цены могут снизиться из-за слабого спроса.