"Неделя центробанков" может принести новые поводы для оптимизма
На этой неделе в фокусе внимания рынков заседания мировых центральных банков. Вчера эстафету принял Банк Японии, взяв обязательства увеличить выкуп коммерческих бумаг и корпоративных облигаций почти втрое, до 20 трлн йен (186 млрд долларов), при том что выкуп гособлигаций стал неограниченным.
И хотя решения Банка Японии не носят определяющего характера для российского фондового рынка, они тем не менее увеличивают глобальную финансовую ликвидность, при том что ФРС уже влила в рынок порядка 1,4 трлн долл. В этих условиях от Федрезерва стоит ждать прежде всего вербальных интервенций, теоретически остаётся опция при новом обвале рынке начать выкуп на баланс регулятора акций.
А вот ЕЦБ, который критикуют за недостаточную монетарную поддержку экономики, вполне может увеличить объем количественного смягчения и может начать покупать по примеру ФРС "мусорные" облигации. С учетом бездонной финансовой поддержки регуляторов мировые акции пытаются расти, также ориентируясь на планы постепенного снятия карантинных мер, хотя полного контроля над распространением коронавируса достичь не удалось, ситуация с инфекцией продолжает оставаться напряженной и меры социальной изоляции, а следовательно давление на экономику сохранятся ещё очень долгое время, мешая V-образному восстановлению.
Конечно, у американского фондового рынка есть компании и сектора-"локомотивы", к ним в последнее время относятся Amazon, Netflix, а также медицинский сектор, у российского фондового рынка стопроцентных акций-"локомотивов" среди «голубых фишек» нет. Нефтяники оказались под двойным ударом — беспрецедентного снижения цен на углеводороды и необходимости существенного сокращения добычи, восстановить которую будет непросто. Сбербанк также можно теоретически считать близким к статусу подобного "локомотива", однако с учетом текущей картины в экономике и макропрогнозов растет вероятность снижения качества активов, не исключены реструктуризации ряда ссуд.
Снижение ключевой ставки немного поможет банкам, которые будут получать более дешевую ликвидность от ЦБ, но влияние на экономику и котировки российских акций ограничено, так как банки вряд ли значительно снизят кредитные ставки из-за роста стоимости риска (cost of risk) и вызванного этим увеличением финансовых расходов.
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