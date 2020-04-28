Дивидендная доходность акций BP аномально высока – почти 10,8%
Как заявил исполнительный директор BP Бернард Луни, его компания провела «хороший квартал в очень жестких условиях». В целом это отражает результаты в отчетности. Прибыль упала на 67% до 800 млн долларов (годом ранее в том же периоде было 2,4 млрд), однако рынок закладывал существенно больший провал – до 710 млн. Выручка в годовом выражении упала на 10% и составила 59,7 млрд долларов, что опять же лучше консенсус-прогнозов, которые давали 56,7 млрд. Основной негативный момент, который в итоге и повлиял на сегодняшнее движение акций, это рост долговой нагрузки у BP. Компания в минувшем квартале привлекла дополнительно 17 млрд займов, доведя общий размер обязательств до 51,4 млрд. В итоге отношение корпоративного долга к размеру капитала у BP составило 36% против целевого значения, установленного самой компанией, не выше 30%.
Избыточную долговую нагрузку отчасти компенсирует то, что BP смогла существенно сократить издержки и инвестпрограммы на этот год – на 25%, или до 12 млрд. В частности, за счет того, что были приостановлены проекты, связанные со сланцевой добычей в США. При этом компания аккумулировала на счетах 32 млрд долларов свободных средств, что позволяет перекрыть и операционные расходы, и инвестиции, и даже запланированные дивиденды. В отличие от западных конкурентов BP не планирует урезать или отменять выплаты в пользу акционеров. И это, пожалуй, основной фактор для удержания данной акции. Дивидендная доходность акций сейчас аномально высока – почти 10,8% годовых при покупке бумаги по текущей цене.
На премаркете акции BP сегодня показывали сильную отрицательную динамику, что может быть связано с отсутствием прогноза у компании на следующие кварталы. Руководство холдинга ограничилось фразой «мы столкнулись с беспрецедентным шоком». На этом фоне бумаги BP теряют около 4%. С начала года капитализация компания сократилась на 36,2%, что заметно лучше, чем у конкурентов. Однако с мартовского дна бумага поднялась уже на 51%, и дальнейший рост, по нашему мнению, может быть ограничен. Как уже говорилось выше, наиболее важный фактор привлекательности BP сейчас это размер дивиденда. А также то, что бумага имеет низкую волатильность относительно широкого рынка – всего 0,7 по коэффициенту бета.
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