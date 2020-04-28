В марте оборот розницы достиг рекордных 5,6% г./г. на фоне ускорения как продовольственного (4,7% г./г.), так и непродовольственного (6,4% г./г.) сегментов. Последний раз столь высокие темпы роста наблюдались в декабре 2014 г. (5,1% г./г.), причем по аналогичным причинам (с началом острой фазы кризиса люди формировали запасы и закупали бытовую технику в «инвестиционных» целях, т.е. пытались уберечься от инфляции и ослабления рубля). Похожая ситуация происходила и в марте этого года с той лишь разницей, что столь ажиотажного «инвестиционного» спроса на бытовую технику не отмечалось (для сравнения — рост непродовольственного товарооборота в декабре 2014 г. превысил 10% г./г.).

Логично, что в марте началась просадка в сфере платных услуг – их оборот упал сразу на 4,4% г./г. Это, как мы понимаем, первая из опубликованных Росстатом цифр, отражающая негативное влияние кризиса. При этом напомним, что мартовские данные лишь слегка отражают эффект ограничительных мер – на март пришлось лишь два дня из них.

Судя по оперативным данным ритейлеров и агентства Ромир, продуктовый ритейл продолжает рост и в апреле. Поддерживают ситуацию несколько факторов:

1) большинство продовольственных форматов ритейла работают в обычном режиме, несмотря на режим самоизоляции (в отличие от подавляющего большинства непродовольственных ритейлеров);

2) население продолжает предъявлять повышенный спрос на товары первой необходимости даже в апреле (хотя темпы продаж снизились по сравнению с мартом);

3) отмечается переток трафика из сегмента сферы непродовольственных товаров и в особенности — услуг, гостиниц и ресторанов (HoReCa – одна из наиболее пострадавших от ограничительных мер отрасль; практически весь общепит закрыт для посещения и может рассчитывать лишь на доставку еды; гостиницы и туристическая отрасль в целом страдает еще сильнее, то же самое касается бытовых услуг). Средства, которые люди обычно тратили на общепит, ряд бытовых услуг, планировали использовать на туризм (в т.ч. и на расходы на питание в поездке) теперь в большей степени идут на финансирование покупок в традиционных форматах продуктового ритейла.

Стоит отметить, что, хотя переток в марте-апреле, вероятно, и будет поддерживать продуктовый ритейл, не стоит забывать о факторе ухудшения потребительского спроса из-за сокращения доходов населения (см. наш обзор от 27 апреля 2020 г.). Поэтому, как и в кризис 2015 г., продовольственный товарооборот не избежит падения, которое, судя по всему, проявится уже в мае. За этот год в целом из-за падения доходов и заметного снижения доступности кредитов мы ожидаем, что потребительский спрос упадет приблизительно на 6% в реальном выражении.