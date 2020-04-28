Магнит представит свои операционные и неаудированные финансовые результаты за 1К 2020 г. 29 апреля. Мы ожидаем, что, как и его основной конкурент, ритейлер продемонстрирует ускорение темпов роста и сильные показатели LFL на фоне ажиотажного спроса в марте. При этом внимание будет сосредоточено на показателях рентабельности и прогнозах менеджмента.

Согласно последним комментариям руководства компании, рост сопоставимых продаж в первые месяцы года превышал показатели инфляции и мог дополнительно ускориться в марте с началом резкого роста спроса. Положительную динамику, на наш взгляд, могут продемонстрировать как средний чек, так и трафик. Мы ожидаем роста LFL более 3%, что может стать лучшей динамикой показателя за последние несколько лет. При этом в текущем году ритейлер планировал сосредоточится на рентабельности и значительно замедлить темпы экспансии. В основном сегменте магазинов «У дома» за текущий год должно быть открыто только 250 магазинов (net) и закрыто около 450. По словам CEO Магнита около 80% закрытий магазинов должны произойти в 1П 2020 г. На этом фоне мы ожидаем замедления роста торговых площадей Магнита в 1К до +9% г/г против +12,1% г/г в предыдущем периоде и +15,2% г/г в 1К 2019 г. Прирост торговой площади в сегменте магазинов «У дома» мог составить всего +7,4% г/г. На фоне обозначенной динамики LFL и открытий мы прогнозируем рост выручки ритейлера на уровне 13,9% г/г до 361,3 млрд руб.

На валовой рентабельности может негативно отразиться рост доли промо в выручке (в т.ч. на фоне раскатки карт лояльности), а также увеличение логистических расходов. Данные эффекты, на наш взгляд, привели к снижению валовой маржи на 1,5 п.п. до 22,4%. Эффект операционного рычага при увеличении плотности продаж и изменения в потребительской корзине могли оказывать положительное воздействие на рентабельность EBITDA, однако, оно скорее всего будет нивелировано ростом затрат на персонал, обеспечение сотрудников средствами защиты, дезинфекцию магазинов, а также снижением валовой маржи. Мы закладываем рентабельность EBITDA на 0,1 п.п. ниже, чем в прошлом году, то есть 5,9%.

Менеджмент Магнита в день релиза отчётности проведет конференц-звонок, на котором могут быть предоставлены обновленные прогнозы и данные по динамике показателей в апреле. Мы в данный момент не ожидаем существенной корректировки прогнозов по открытиям/обновлениям магазинов на этот год.