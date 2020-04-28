Рынок радует. Нельзя сказать, чтобы оптимизм фонтанировал через край, но все же текущей бодрости участников рынка вполне хватает, чтобы вытягивать индексы все выше и выше. Причем мы наблюдаем уже не какой-то взрывной и во многом психопатический рост, а достаточно уверенный поход к новым вершинам. Правда, вчерашняя вершина — это повторение пройденного. На этих уровнях мы уже были полторы недели назад — так что по большому счету пока ничего нового мы не видим. Но, с другой стороны, возможное пробитие уровня в 2880 — 2900 пунктов по индексу S&P500 открывает путь — дорогу по крайней мере к 3000 пунктам, то есть где-то на 4-5 процентов выше от текущих значений. Единственно, что смущает, так это то, что обороты на торгах уже неделю держатся на средних уровнях — минимальных за последние 2 месяца.

Но как бы то ни было, рост — причем любой рост! — в нынешних условиях всяко лучше падения.

Чем руководствуются сейчас инвесторы, покупая акции? Вопрос очень интересный и единственный более-менее вменяемый ответ — верой в светлое будущее. Других поводов для покупок пока вообще нет.

На отраслевом уровне главным драйвером вчерашнего роста были акции финансовых компаний, выросшие в среднем на 3,3%. И здесь прежде всего надо выделить акции крупнейших банков — большой четверки, продемонстрировавшие рост в 4 (JPMorgan Chase (JPM, +4,31%)), в 5 (Bank of America (BAC, +5,82%) и Wells Fargo Company (WFC, +5,54%)) и даже в 8 процентов (Citigroup (C, +8,03%)). Столь бурный рост акций банковского сектора был связан с появившимися вчера слухами о возможности снижения процентной ставки на ближайшем заседании FOMC ФРС США до уровней ниже нулевой отметки. И банковская система тут же начала кайфовать от предчувствия супер-супер-супер больших денег, которые нескончаемым потоком вот-вот потекут жилам банковской системы.

Очень неплохо чувствовали себя и промышленные компании. Весь сектор вырос в среднем на 3,0%. Но здесь важна скорее не абсолютная величина роста, а то, что рост наблюдался фактически повсеместный и захватил не только акции компаний, относящихся именно к промышленному сектору, но даже все промышленные компании в целом, работающие в других секторах экономики. Например, акции автомобилестроителей General Motors (GM, +2,78%), Ford (F, +6,16%) и Tesla (TSLA, +10,15%). Такой бурный рост обусловлен прежде всего радостью инвесторов в связи с возобновлением со вчерашнего дня работы многих промышленных предприятий после почти месячной остановки производства.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 27 апреля было заключено 835 тысяч сделок с акциями 1 145 эмитентов на общую сумму более 487 млн. долларов США.

Ожидания рынка 28 апреля

Стабильность — признак мастерства. Так и хочется произнести эту избитую и затасканную фразу. Но какой бы она ни была «затасканной», текущая стабильность на рынке действительно радует. Даже индекс страха VIX стал постепенно успокаиваться и опустился до уровня в 32 пункта, что конечно же еще очень много, но все же гораздо лучше, чем 40 или 50.

Особых новостей сегодня нет, и на рынок продолжают влиять вчерашние факторы — устойчивое снижение количества заболевших в Азии и в Европе, постепенное снятие ограничений на передвижение граждан во многих странах мира и, наконец, возобновление производства отдельными промышленными предприятиями. И все выше перечисленные факторы воспринимаются сейчас участниками рынка чрезвычайно позитивно. Этому даже не может помешать продолжающая свое падение нефть, которая опустилась до уровней 1986 года. По крайней мере это произошло с нефтью марки WTI. И если в Азии торги показали смешанную динамику без ярко выраженной тенденции, то в Европе радости гораздо больше, а поэтому и рост индексов гораздо более выраженный. Все европейские индексы в среднем прибавляют около 1,5%, а вот итальянский FTSE MIB радуется больше всех и растет более чем на 2,5%.

Что же касается торгов фьючерсами на основные американские индексы, то и они проходят на позитивной волне, и котировки растут в среднем на величину немного превышающую 1%.

Основное внимание сегодня будет приковано к выходу корпоративной отчетности — до открытия торгов к отчетности Pfizer (PFE), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), Ford (F) и целому ряду других, а после финального колокола — прежде всего к отчетности Alphabet (GOOGL) и Advanced Micro Devices (AMD). Особенно важны последние две, и они конечно могут задать тон и общее настроение на ближайшие дни.

Кроме этого, в 17-00 мск появится на свет весьма значимый индекс уверенности потребителей от Conference Board (CB). Ожидания здесь, что называется ниже плинтуса, 89,7 пункта в апреле против 120 пунктов за март месяц. И успокаивает только одно, даже 90 пунктов — это все равно гораздо выше аналогичных показателей времен Великой Депрессии. Так что пока все сравнения текущей ситуации с 30-ми годами прошлого века точно не уместны (хотя такие сравнения периодически и предпринимаются!).

Ну и не стоит забывать про нефть. Состояние нефтяного рынка вызывает тревогу, и в какой-то момент эта тревога может все же отразиться и на глобальном поведении участников рынка.

Однако пока есть достаточно обоснованные надежды, что рынок и сегодня попытается подрасти. Скорее всего, темпы роста снизятся по сравнению со вчерашним днем и составят менее 1%. Кроме всего прочего, на инвесторов подспудно будет давить еще и завтрашний очень важный день, когда будет опубликовано очень много квартальной отчетности от знаковых больших компаний и когда будут подведены итоги очередного заседания FOMC. Так что не исключено, что ряд наиболее консервативных инвесторов, испугавшись неожиданностей, предпочтут на всякий случай выйти из рынка, и тогда мы рискуем увидеть сегодня ближе к концу торгов небольшую волну распродаж. Отразится ли она на котировках? Скорее всего да, но очень незначительно. Все-таки следует признать, что навес из продаж сейчас невелик и вряд ли он угрожает изменить текущий расклад сил.