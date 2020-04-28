В 1 кв. компания не открывала магазины, но это не помешало нарастить продажи. драйвером роста стал онлайн-сегмент, где оборот вырос на 80% в годовом выражении, доля онлайн-сегмента достигла 46%. Рост сопоставимых продаж на 15% отчасти обусловлен ослаблением рубля, которое в первую очередь, вызывает всплеск покупательной активности – реализуется отложенный спрос.

В центре внимания работа компании в условиях мер по самоизоляции. М. Видео не сообщала об арендных каникулах, в то же время, почти все магазины работают в ограниченном режиме. Вырос спрос на технику для удаленной работы, мы полагаем, что в апреле тренд сохранился, но полностью не сойдет на нет в мае-июне, поскольку часть компаний будут продолжать оптимизацию бизнес-процессов и увеличивать долю онлайн-сотрудников.

Сработала ставка на развитие онлайн-сегмента. Во 2 квартале стоит ожидать, что сегмент станет основным для компании, в то время как традиционные офлайн-продажи могут сократиться более чем на 40%. Мы полагаем, что М.Видео сосредоточится на развитии онлайн-направления, а планы по открытию магазинов могут быть серьезно пересмотрены до 4 квартала. Угрозой для бизнеса является ослабление рубля, это в первую очередь снизит объем продаж в сегменте дорогих товаров. Объем продаж во 2 квартале ожидаем на уровне 105 млрд рублей.