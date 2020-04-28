Прогноз результатов ММК за I квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 131% к/к
29 апреля ММК представит финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2020 г.
Согласно нашим расчетам выручка компании снизится на 2% к/к до $1 685 млн из-за падения объема продаж металлопродукции на 5% к/к при поддержке роста средней цены реализации на 2% к/к. EBITDA компании, по нашим прогнозам, увеличится на 19% к/к до $400 млн благодаря реализации запасов и девальвации рубля. Чистая прибыль вырастет на 131% к/к до $203 млн на фоне крупных списаний в 4 квартале 2019 г.
Таким образом, мы ожидаем достаточно сильную отчетность от компании, так как финансовые показатели продемонстрируют сильный рост при слабой рыночной конъюнктуре.
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