Потенциал роста российского рынка по индексу Мосбиржи 15-20%
Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем это было раньше. То есть, вполне вероятно, что уже в июне ставка в нашей стране будет ниже 5%. Таким образом, от жесткой, консервативной монетарной политики наш ЦБ переходит к стимулирующей ДКП, которая подразумевает ключевую ставку близкую к уровню инфляции, наличие различных программ по поддержке компаний, банков и в целом экономики. Как это повлияет на инфляцию и на российский фондовый рынок? Не думаю, что мы увидим серьезный рост инфляции, которая в большей степени зависит от потребительского спроса, а он сейчас очень точечный и в целом депрессивный. Очевидно, что главными бенефициарами такой политики Банка России станут российские акции, которые дают хорошую дивидендную доходность. Рынок выглядит дешевым и имеет серьезный потенциал для роста, который я оцениваю в 15-20% по индексу Мосбиржи.
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