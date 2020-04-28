Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем это было раньше. То есть, вполне вероятно, что уже в июне ставка в нашей стране будет ниже 5%. Таким образом, от жесткой, консервативной монетарной политики наш ЦБ переходит к стимулирующей ДКП, которая подразумевает ключевую ставку близкую к уровню инфляции, наличие различных программ по поддержке компаний, банков и в целом экономики. Как это повлияет на инфляцию и на российский фондовый рынок? Не думаю, что мы увидим серьезный рост инфляции, которая в большей степени зависит от потребительского спроса, а он сейчас очень точечный и в целом депрессивный. Очевидно, что главными бенефициарами такой политики Банка России станут российские акции, которые дают хорошую дивидендную доходность. Рынок выглядит дешевым и имеет серьезный потенциал для роста, который я оцениваю в 15-20% по индексу Мосбиржи.