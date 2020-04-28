PepsiCo отчиталась за первый квартал прибылью на акцию в размере $0,96, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Доходы в целом по компании увеличились на 7,7%, до $13,88 млрд. Органический рост выручки составил 8%, что отражает успешность инвестиций компании в развитие и маркетинг. Органический рост выручки наблюдался во всех сегментах, что можно отнести к положительным моментам. Особенно стоит отметить повышение доходов на 6-7% в ключевых сегментах Frito-Lay North America и PepsiCo Beverages North America, формирующих около 64% совокупной выручки. Причиной роста продаж стало повышение спроса на продукты компании в ходе закупок в преддверии карантина. PepsiCo сохраняет доминирующее положение на рынке чипсов и прочих снеков с такими брендами, как Lays, Doritos, Cheetos и Ruffles, что поддерживает темпы роста доходов в условиях карантина.

Уверенные результаты позволили менеджменту сохранить программы выкупа акций и выплаты дивидендов в полном объеме. Кроме того, компания повысила ликвидность привлечением долга, что также позволяет эффективно возвращать деньги акционерам. Тем не менее, менеджмент отказался от прогноза в связи с высокой неопределенностью, связанной с ситуацией вокруг пандемии, так же как ранее воздержались от прогнозирования дальнейших результатов Coca-Cola, Philip Morris. Это решение PepsiCo вполне закономерно.

Во втором квартале мы ожидаем замедления роста доходов компании из-за снижения потребления напитков вне дома. Выручка PepsiCo может упасть более чем на 2%, но по итогам 2020 года она способна удержаться в плюсе. Развитие новых направлений бизнеса способствует сохранению драйверов роста PepsiCo. Компания отчиталась о закрытии сделки по приобретению производителя энергетических напитков Rockstar Energy Beverages за $3,85 млрд. Это приобретение позволит компании эффективно конкурировать с Coca-Cola на растущем рынке энергетиков.

Таким образом, отчет PepsiCo оказался по большей части позитивным для компании, так как продажи демонстрируют уверенный рост. Мы ожидаем, позитивную динамику выручки по итогам года, несмотря на пандемию. Тем не менее акции PepsiCo уже вернулись на уровни начала года и оценены близко к справедливой стоимости. В связи с этим их покупка не предоставляет большого потенциала роста. Наша целевая цена по PepsiCo составляет $135 за бумагу.