30 апреля НЛМК представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2020 г. Согласно нашим расчетам, выручка компании вырастет на 5% к/к до $2 422 млн из-за роста объема продаж металлопродукции на 8% к/к после завершения ремонтных работ на липецкой площадке в 4 квартале 2019 г., что было частично нивелировано снижением средней цены реализации. EBITDA компании, по нашим прогнозам, вырастет на 8% к/к до $518 млн за счет роста выручки при поддержке слабого рубля. Чистая прибыль увеличится на 5% к/к до $210 млн благодаря росту операционной прибыли.

Таким образом, мы ожидаем достаточно хорошую отчетность от компании на фоне слабой рыночной конъюнктуры.