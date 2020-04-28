Прогноз результатов НЛМК за I квартал по МСФО: выручка выросла на 5% к/к
30 апреля НЛМК представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2020 г. Согласно нашим расчетам, выручка компании вырастет на 5% к/к до $2 422 млн из-за роста объема продаж металлопродукции на 8% к/к после завершения ремонтных работ на липецкой площадке в 4 квартале 2019 г., что было частично нивелировано снижением средней цены реализации. EBITDA компании, по нашим прогнозам, вырастет на 8% к/к до $518 млн за счет роста выручки при поддержке слабого рубля. Чистая прибыль увеличится на 5% к/к до $210 млн благодаря росту операционной прибыли.
Таким образом, мы ожидаем достаточно хорошую отчетность от компании на фоне слабой рыночной конъюнктуры.
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